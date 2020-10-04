Tuttur.com ile maç önü: Barcelona - Sevilla

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Tarafların zirve yolunda kapışacakları bu mücadele nefesleri kesecek...
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Sevilla'ya rakip olduğu son 26 La Liga maçının sadece birini kaybeden Barcelona (19G 6B), tek mağlubiyetini Ekim 2015'te almıştı (1-2).
- Barcelona'ya konuk olduğu son 17 La Liga maçında galibiyet alamayan Sevilla (2B 15M), aynı rakibe karşı devam eden en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.
- Sahasında oynadığı son 32 La Liga maçının sadece birini kaybeden Barcelona (28G 3B), son sekiz karşılaşmanın altısında kalesini gole kapattı.
- Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Sevilla (29).
- Sevilla formasıyla çıktığı 119 La Liga maçında 26 gol atıp 28 asist yapan Ivan Rakitic, Barcelona adına görev aldığı 200 karşılaşmada 25 gol ve 27 asist kaydetmişti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Barcelona: Lenglet, Stegen, Umtiti
Sevilla: Gil
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Neto; Jordi Alba, Araujo, Gerard Pique, Sergi Roberto; Frenkie de Jong, Pjanic; Ansu Fati, Coutinho, Antoine Griezmann; Lionel Messi
Sevilla: Bono; Sergio Escudero, Diego Carlos, Kounde, Jesus Navas; Jordan, Fernando, Ivan Rakitic; Munir El Haddadi, Luuk de Jong, Ocampos
Tuttur.com'da Barcelona - Sevilla maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Sevilla'ya rakip olduğu son 26 La Liga maçının sadece birini kaybeden Barcelona (19G 6B), tek mağlubiyetini Ekim 2015'te almıştı (1-2).
- Barcelona'ya konuk olduğu son 17 La Liga maçında galibiyet alamayan Sevilla (2B 15M), aynı rakibe karşı devam eden en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.
- Sahasında oynadığı son 32 La Liga maçının sadece birini kaybeden Barcelona (28G 3B), son sekiz karşılaşmanın altısında kalesini gole kapattı.
- Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Sevilla (29).
- Sevilla formasıyla çıktığı 119 La Liga maçında 26 gol atıp 28 asist yapan Ivan Rakitic, Barcelona adına görev aldığı 200 karşılaşmada 25 gol ve 27 asist kaydetmişti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Barcelona: Lenglet, Stegen, Umtiti
Sevilla: Gil
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Neto; Jordi Alba, Araujo, Gerard Pique, Sergi Roberto; Frenkie de Jong, Pjanic; Ansu Fati, Coutinho, Antoine Griezmann; Lionel Messi
Sevilla: Bono; Sergio Escudero, Diego Carlos, Kounde, Jesus Navas; Jordan, Fernando, Ivan Rakitic; Munir El Haddadi, Luuk de Jong, Ocampos