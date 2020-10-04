Tuttur.com ile maç önü: Barcelona - Sevilla

La Liga 5. hafta maçında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: Barcelona - Sevilla
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04 Ekim 2020 08:00
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Tarafların zirve yolunda kapışacakları bu mücadele nefesleri kesecek...

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Sevilla'ya rakip olduğu son 26 La Liga maçının sadece birini kaybeden Barcelona (19G 6B), tek mağlubiyetini Ekim 2015'te almıştı (1-2).

- Barcelona'ya konuk olduğu son 17 La Liga maçında galibiyet alamayan Sevilla (2B 15M), aynı rakibe karşı devam eden en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

- Sahasında oynadığı son 32 La Liga maçının sadece birini kaybeden Barcelona (28G 3B), son sekiz karşılaşmanın altısında kalesini gole kapattı.

- Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Sevilla (29).

- Sevilla formasıyla çıktığı 119 La Liga maçında 26 gol atıp 28 asist yapan Ivan Rakitic, Barcelona adına görev aldığı 200 karşılaşmada 25 gol ve 27 asist kaydetmişti.

EKSİKLER, CEZALILAR

Barcelona: Lenglet, Stegen, Umtiti

Sevilla: Gil

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Neto; Jordi Alba, Araujo, Gerard Pique, Sergi Roberto; Frenkie de Jong, Pjanic; Ansu Fati, Coutinho, Antoine Griezmann; Lionel Messi

Sevilla: Bono; Sergio Escudero, Diego Carlos, Kounde, Jesus Navas; Jordan, Fernando, Ivan Rakitic; Munir El Haddadi, Luuk de Jong, Ocampos



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