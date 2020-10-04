Tuttur.com ile maç önü: Barcelona - Sevilla

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İspanya La Liga'nın 5. haftasında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Tarafların zirve yolunda kapışacakları bu mücadele nefesleri kesecek...- Sevilla'ya rakip olduğu son 26 La Liga maçının sadece birini kaybeden Barcelona (19G 6B), tek mağlubiyetini Ekim 2015'te almıştı (1-2).- Sahasında oynadığı son 32 La Liga maçının sadece birini kaybeden Barcelona (28G 3B), son sekiz karşılaşmanın altısında kalesini gole kapattı.- Sevilla formasıyla çıktığı 119 La Liga maçında 26 gol atıp 28 asist yapan Ivan Rakitic, Barcelona adına görev aldığı 200 karşılaşmada 25 gol ve 27 asist kaydetmişti.Lenglet, Stegen, UmtitiGilNeto; Jordi Alba, Araujo, Gerard Pique, Sergi Roberto; Frenkie de Jong, Pjanic; Ansu Fati, Coutinho, Antoine Griezmann; Lionel MessiBono; Sergio Escudero, Diego Carlos, Kounde, Jesus Navas; Jordan, Fernando, Ivan Rakitic; Munir El Haddadi, Luuk de Jong, Ocampos