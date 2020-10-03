Tuttur.com ile maç önü: Atletico Madrid - Villarreal

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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İspanya La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya geliyor. İki iddialı ekibin karşılaşması müthiş bir rekabete sahne olacak.- Villarreal'e rakip olduğu son dört maçı kaybetmeyen Atletico (2G 2B), daha önceki altı karşılaşmanın dördünden mağlup ayrılmıştı (2B).- Atletico'ya konuk olduğu son iki La Liga maçını kaybeden Villarreal, daha önceki dört ziyaretinde mağlubiyet almamıştı (2G 2B).- La Liga'da oynadığı son iki iç saha karşılaşmasında birer gol yiyen Atletico Madrid, Kasım 2016'dan bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.- Atletico Madrid forveti Luis Suarez, La Liga'da Villarreal'e rakip olduğu 10 maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 2 asist).- Atletico'ya rakip olduğu son üç La Liga maçında birer gol katkısı sağlayan Villarreal orta sahası Dani Parejo (2 gol & 1 asist), son iki deplasman karşılaşmasında birer gol attı.VrsaljkoAlberto Moreno, Guerra, CoquelinOblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Niguez, Koke, Correa, Joao Felix, Luis SuarezAsenjo, Gaspar, Albiol, Torres, Estupinan, Chukwueze, Iborra, Parejo, Gomez, Alcacer, Moreno