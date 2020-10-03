Tuttur.com ile maç önü: Atletico Madrid - Villarreal

La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid ile Villarreal kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Atletico Madrid - Villarreal
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03 Ekim 2020 08:51
İspanya La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya geliyor. İki iddialı ekibin karşılaşması müthiş bir rekabete sahne olacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Villarreal'e rakip olduğu son dört maçı kaybetmeyen Atletico (2G 2B), daha önceki altı karşılaşmanın dördünden mağlup ayrılmıştı (2B).

- Atletico'ya konuk olduğu son iki La Liga maçını kaybeden Villarreal, daha önceki dört ziyaretinde mağlubiyet almamıştı (2G 2B).

- La Liga'da oynadığı son iki iç saha karşılaşmasında birer gol yiyen Atletico Madrid, Kasım 2016'dan bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.

- Atletico Madrid forveti Luis Suarez, La Liga'da Villarreal'e rakip olduğu 10 maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 2 asist).

- Atletico'ya rakip olduğu son üç La Liga maçında birer gol katkısı sağlayan Villarreal orta sahası Dani Parejo (2 gol & 1 asist), son iki deplasman karşılaşmasında birer gol attı.

EKSİKLER, CEZALILAR

Atletico Madrid: Vrsaljko

Villarreal: Alberto Moreno, Guerra, Coquelin

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Niguez, Koke, Correa, Joao Felix, Luis Suarez

Villarreal: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torres, Estupinan, Chukwueze, Iborra, Parejo, Gomez, Alcacer, Moreno



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