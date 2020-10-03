Tuttur.com ile maç önü: Atletico Madrid - Villarreal

İspanya La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya geliyor. İki iddialı ekibin karşılaşması müthiş bir rekabete sahne olacak.
Tuttur.com'da Liverpool - Arsenal maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Villarreal'e rakip olduğu son dört maçı kaybetmeyen Atletico (2G 2B), daha önceki altı karşılaşmanın dördünden mağlup ayrılmıştı (2B).
- Atletico'ya konuk olduğu son iki La Liga maçını kaybeden Villarreal, daha önceki dört ziyaretinde mağlubiyet almamıştı (2G 2B).
- La Liga'da oynadığı son iki iç saha karşılaşmasında birer gol yiyen Atletico Madrid, Kasım 2016'dan bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.
- Atletico Madrid forveti Luis Suarez, La Liga'da Villarreal'e rakip olduğu 10 maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 2 asist).
- Atletico'ya rakip olduğu son üç La Liga maçında birer gol katkısı sağlayan Villarreal orta sahası Dani Parejo (2 gol & 1 asist), son iki deplasman karşılaşmasında birer gol attı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Atletico Madrid: Vrsaljko
Villarreal: Alberto Moreno, Guerra, Coquelin
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Niguez, Koke, Correa, Joao Felix, Luis Suarez
Villarreal: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torres, Estupinan, Chukwueze, Iborra, Parejo, Gomez, Alcacer, Moreno
Tuttur.com'da Liverpool - Arsenal maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Villarreal'e rakip olduğu son dört maçı kaybetmeyen Atletico (2G 2B), daha önceki altı karşılaşmanın dördünden mağlup ayrılmıştı (2B).
- Atletico'ya konuk olduğu son iki La Liga maçını kaybeden Villarreal, daha önceki dört ziyaretinde mağlubiyet almamıştı (2G 2B).
- La Liga'da oynadığı son iki iç saha karşılaşmasında birer gol yiyen Atletico Madrid, Kasım 2016'dan bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.
- Atletico Madrid forveti Luis Suarez, La Liga'da Villarreal'e rakip olduğu 10 maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 2 asist).
- Atletico'ya rakip olduğu son üç La Liga maçında birer gol katkısı sağlayan Villarreal orta sahası Dani Parejo (2 gol & 1 asist), son iki deplasman karşılaşmasında birer gol attı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Atletico Madrid: Vrsaljko
Villarreal: Alberto Moreno, Guerra, Coquelin
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Niguez, Koke, Correa, Joao Felix, Luis Suarez
Villarreal: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torres, Estupinan, Chukwueze, Iborra, Parejo, Gomez, Alcacer, Moreno