Tuttur.com ile maç önü: Atalanta - Ajax

Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Atalanta ile Ajax İtalya'da karşı karşıya geliyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Avrupa kupalarında Ajax ile ilk kez eşleşen Atalanta, aynı zamanda bir Hollanda temsilcisine de ilk kez rakip olacak.
- Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Ajax (2G 5B), son mağlubiyetini Şubat 2010'da Juventus'tan aldı (Avrupa Ligi'nde 1-2).
- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iç saha maçını kaybeden Atalanta, daha sonraki üç karşılaşmada yenilgi almadı (2G 1B).
- Deplasmanda oynadığı son altı Şampiyonlar Ligi maçında mağlubiyet almayan Ajax (6G 3B), daha uzun bir seriyi en son Mart 1997'de yakalamıştı (14 maç).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı 10 maçta 21 gol atan Atalanta'dan (ortalama 2.1) daha yüksek gol ortalamasına sahip tek takım Real Madrid (ortalama 2.12 gol).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki karşılaşmayı da kaybeden Ajax, Kasım 2014'ten bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.
- Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Atalanta'dan (10) daha fazla isabetli şut çeken tek takım Barcelona'ydı (11).
Atalanta forması giyen Josip Ilicic, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta altı gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist). İtalyan ekibi, bu üç karşılaşmada da dörder gol sevinci yaşamıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki maçta üç golde pay sahibi olan Atalanta forveti Duvan Zapata (2 gol & 1 asist), daha önceki dokuz karşılaşmadaki toplam gol katkısını geride bıraktı (1 gol & 1 asist).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 karşılaşmada gol atamayan Ajax oyuncusu Dusan Tadic (4 asist), görev aldığı ilk sekiz maçta fileleri altı kez havalandırmıştı (3 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Atalanta: De Roon, Caldara
Ajax: Kudus, Huntelaar
MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel; Zapata
Ajax: Onana, Mazraoui, Tagliafico, Blind, Schuurs, Martinez, Gravenberch, Klaassen, Promes, Antony, Tadic
Tuttur.com'da Atalanta - Ajax maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Avrupa kupalarında Ajax ile ilk kez eşleşen Atalanta, aynı zamanda bir Hollanda temsilcisine de ilk kez rakip olacak.
- Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Ajax (2G 5B), son mağlubiyetini Şubat 2010'da Juventus'tan aldı (Avrupa Ligi'nde 1-2).
- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iç saha maçını kaybeden Atalanta, daha sonraki üç karşılaşmada yenilgi almadı (2G 1B).
- Deplasmanda oynadığı son altı Şampiyonlar Ligi maçında mağlubiyet almayan Ajax (6G 3B), daha uzun bir seriyi en son Mart 1997'de yakalamıştı (14 maç).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı 10 maçta 21 gol atan Atalanta'dan (ortalama 2.1) daha yüksek gol ortalamasına sahip tek takım Real Madrid (ortalama 2.12 gol).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki karşılaşmayı da kaybeden Ajax, Kasım 2014'ten bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.
- Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Atalanta'dan (10) daha fazla isabetli şut çeken tek takım Barcelona'ydı (11).
Atalanta forması giyen Josip Ilicic, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta altı gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist). İtalyan ekibi, bu üç karşılaşmada da dörder gol sevinci yaşamıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki maçta üç golde pay sahibi olan Atalanta forveti Duvan Zapata (2 gol & 1 asist), daha önceki dokuz karşılaşmadaki toplam gol katkısını geride bıraktı (1 gol & 1 asist).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 karşılaşmada gol atamayan Ajax oyuncusu Dusan Tadic (4 asist), görev aldığı ilk sekiz maçta fileleri altı kez havalandırmıştı (3 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Atalanta: De Roon, Caldara
Ajax: Kudus, Huntelaar
MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel; Zapata
Ajax: Onana, Mazraoui, Tagliafico, Blind, Schuurs, Martinez, Gravenberch, Klaassen, Promes, Antony, Tadic