Tuttur.com ile maç önü: Atalanta - Ajax

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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Atalanta ile Ajax İtalya'da karşı karşıya geliyor.- Avrupa kupalarında Ajax ile ilk kez eşleşen Atalanta, aynı zamanda bir Hollanda temsilcisine de ilk kez rakip olacak.- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iç saha maçını kaybeden Atalanta, daha sonraki üç karşılaşmada yenilgi almadı (2G 1B).- Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı 10 maçta 21 gol atan Atalanta'dan (ortalama 2.1) daha yüksek gol ortalamasına sahip tek takım Real Madrid (ortalama 2.12 gol).- Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Atalanta'dan (10) daha fazla isabetli şut çeken tek takım Barcelona'ydı (11).Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki maçta üç golde pay sahibi olan Atalanta forveti Duvan Zapata (2 gol & 1 asist), daha önceki dokuz karşılaşmadaki toplam gol katkısını geride bıraktı (1 gol & 1 asist).Kudus, HuntelaarSportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel; ZapataOnana, Mazraoui, Tagliafico, Blind, Schuurs, Martinez, Gravenberch, Klaassen, Promes, Antony, Tadic