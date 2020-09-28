DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Süper Lig'in 3. haftası Antalyaspor - Denizlispor mücadelesiyle kapanıyor. İki takım da galibiyet alarak yoluna devam etmenin peşinde- Denizlispor'u konuk ettiği 13 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Antalyaspor (7G 4B), bu mağlubiyetleri ilk ve son karşılaşmalarda aldı (1983/84'te 1-2 & 2019/20'de 0-2).- Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı 13 Süper Lig maçının 12'sinde gol yiyen (toplam 21) Denizlispor (2G 4B 7M), kalesini gole kapattığı tek karşılaşmadan galip ayrıldı (geçen sezon 2-0).- Süper Lig'de çıktığı son 18 maçın sadece birini kaybeden Antalyaspor (9G 8B), tek mağlubiyetini iç sahada aldı (0-2 vs Başakşehir).- 2020 takvim yılında Rizespor'un (10 maç) ardından en fazla deplasman maçına çıkıp galibiyet alamayan Süper Lig takımı Denizlispor (9 maç).- 2020/21 Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında en fazla faul yapan takım Antalyaspor (38).- Denizlispor'un dış sahada attığı son sekiz Süper Lig golünün yedisi duran toplardan geldi (4 korner, 2 frikik & 1 penaltı).- Antalyaspor forveti Adis Jahovic, geçen sezon Denizlispor'a rakip olduğu iki maçta beş gol kaydetti. Makedon golcü, Ekim 2019'daki karşılaşmada geçen sezon bir maçta dört gol atan tek oyuncu olmuştu (Yeni Malatyaspor formasıyla).- Denizlispor forveti Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Beşiktaş (6).- Denizlispor orta sahası Ismail Aissati, Süper Lig kariyerindeki üç golü de Antalyaspor formasıyla kaydetmişti (2012/13).- Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde yabancı çalıştırıcılara rakip olduğu 11 maçın sadece birini kaybetti ancak sekiz karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı (2G).Antalyaspor: Serdar, DroleDenizlispor: SackoAntalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Hakan, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, JahovicDenizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Bergdich, Özgür, Murawski, Aissati, Sagal, Recep, Rodallega