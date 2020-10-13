Tuttur.com ile maç önü: Almanya - İsviçre

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Almanya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. İki takım da galibiyet elde edebilmek için sahaya çıkıyor...
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Konuk İsviçre son 4 maçının 3'ünü kaybetti, 1'inde berabere kaldı.
- İsviçre'nin son 7 maçından 2'si KG VAR bitmedi.
- Almanya'nın son 7 maçından 2'sinde 2,5 ÜST olmadı, 5 maç 2,5 ÜST bitti.
- 12 defa karşı karşıya gelen taraflardan Almanya'nın 12, İsviçre'nin 2 galibiyeti var.
- Son 7 maçta Almanya'nın gol atamadığı maç yok, İsviçre ise 1 maçta gol bulamadı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Almanya: Sane, İlkay, Suat Serdar, Schulz, Kehrer, Henrichs, Amiri, Stark, Dahoud
İsviçre: Akanji, Steffen, Embolo, Lang, Mbabu
MUHTEMEL 11'LER
Almanya: Neuer, Emre Can, Süle, Ginter, Klostermann, Kroos, Kimmich, Gosens, Havertz, Gnabry, Werner
İsviçre: Sommer, Schar, Elvedi, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Sow, Benito, Shaqiri, Seferovic, Vargas
Tuttur.com'da Almanya - İsviçre maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Konuk İsviçre son 4 maçının 3'ünü kaybetti, 1'inde berabere kaldı.
- İsviçre'nin son 7 maçından 2'si KG VAR bitmedi.
- Almanya'nın son 7 maçından 2'sinde 2,5 ÜST olmadı, 5 maç 2,5 ÜST bitti.
- 12 defa karşı karşıya gelen taraflardan Almanya'nın 12, İsviçre'nin 2 galibiyeti var.
- Son 7 maçta Almanya'nın gol atamadığı maç yok, İsviçre ise 1 maçta gol bulamadı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Almanya: Sane, İlkay, Suat Serdar, Schulz, Kehrer, Henrichs, Amiri, Stark, Dahoud
İsviçre: Akanji, Steffen, Embolo, Lang, Mbabu
MUHTEMEL 11'LER
Almanya: Neuer, Emre Can, Süle, Ginter, Klostermann, Kroos, Kimmich, Gosens, Havertz, Gnabry, Werner
İsviçre: Sommer, Schar, Elvedi, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Sow, Benito, Shaqiri, Seferovic, Vargas