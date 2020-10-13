Tuttur.com ile maç önü: Almanya - İsviçre

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MUHTEMEL 11'LER

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Almanya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. İki takım da galibiyet elde edebilmek için sahaya çıkıyor...- Konuk İsviçre son 4 maçının 3'ünü kaybetti, 1'inde berabere kaldı.- İsviçre'nin son 7 maçından 2'si KG VAR bitmedi.- Almanya'nın son 7 maçından 2'sinde 2,5 ÜST olmadı, 5 maç 2,5 ÜST bitti.- 12 defa karşı karşıya gelen taraflardan Almanya'nın 12, İsviçre'nin 2 galibiyeti var.- Son 7 maçta Almanya'nın gol atamadığı maç yok, İsviçre ise 1 maçta gol bulamadı.Sane, İlkay, Suat Serdar, Schulz, Kehrer, Henrichs, Amiri, Stark, DahoudAkanji, Steffen, Embolo, Lang, MbabuNeuer, Emre Can, Süle, Ginter, Klostermann, Kroos, Kimmich, Gosens, Havertz, Gnabry, WernerSommer, Schar, Elvedi, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Sow, Benito, Shaqiri, Seferovic, Vargas