TÜSF Başkanı üniversite öğrencileriyle buluştu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Gaziantep'te "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gençlik ve spor" konulu konferansa katıldı.



Günay, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi Konferans Salonu'ndaki programda, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleriyle bir araya geldi.



Programın açılış konuşmasını yapan Günay, üniversitelerde spora yönelimin arttığını söyledi.



Gençlik ve spor alanının Türkiye'nin önemli bir konusu olduğunu aktaran Günay, şöyle devam etti:



"Gençlik ve spor konusu devletimizin her zaman önemli bir çalışma alanıdır. Anayasaya baktığımızda 58. ve 59. maddesi gençlik ve sporla ilgili. Tarihsel sürece baktığımız zaman biz gençlik ve spor alanındaki çalışmalara ve modern sporlara Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte başladık. Modern spor eğitimine baktığımız zaman Cumhuriyet öncesinde Osmanlı döneminde askeri okullarda yapılan çalışmalar var."



Türkiye'de spor alanında birçok yatırımın olduğuna değinen Günay, "Türkiye'de üniversiteler var. Türkiye'de spor tesisleri var. Gençlik ve Spor Bakanlığının inanılmaz yatırımları var. Dolayısıyla devletin gençlik ve spora yaptığı çok ciddi yatırımlar var." diye konuştu.



Konuşmaların ardından program soru cevap şeklinde devam etti.





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