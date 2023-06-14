TUS yerleştirme sonuçları 2023: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı)

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 1-8 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler TUS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ayrıntılar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifresi ile yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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