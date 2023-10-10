TUS sonuçları açıklandı! 2023 ÖSYM TUS taban puanları

Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı (2023-TUS) sınavına katılan adaylar heyecanla sonuçları bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak soru ve cevaplar sonrasında aldıkları puanı hesaplayacak adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM TUS sonuçları açıklanma tarihini verdi. İşte, detaylar...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), X üzerinden, "2023-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" diyerek duyurdu.TUS sonuçları AİS ÖSYM üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.Sonuçlar 10 Ekim 2023 Salı saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor