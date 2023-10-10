Haber Tarihi: 10 Ekim 2023 15:21 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 15:21

TUS sonuçları açıklandı! 2023 ÖSYM TUS taban puanları

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılan adaylar, merakla sınavın sonuçlarını bekliyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM TUS taban puanları

TUS sonuçları açıklandı! 2023 ÖSYM TUS taban puanları
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Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı (2023-TUS) sınavına katılan adaylar heyecanla sonuçları bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak soru ve cevaplar sonrasında aldıkları puanı hesaplayacak adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM TUS sonuçları açıklanma tarihini verdi. İşte, detaylar...
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), X üzerinden, "2023-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" diyerek duyurdu.

TUS sonuçları AİS ÖSYM üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

Sonuçlar 10 Ekim 2023 Salı saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı.

TUS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor

 

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