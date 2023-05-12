Haber Tarihi: 12 Mayıs 2023 10:40 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 10:40

TUS SONUÇLARI 2023: ÖSYM TUS taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI 2023: ÖSYM TUS taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS 1. Dönem sonuçları açıklandı. TUS sonuçları ösym.gov.tr ile erişime açıldı. Tıpta Uzmanlık Sınavı 15 Nisan'da gerçekleştirildi. Alanını belirlemek için sınava katılan adaylar TUS sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. TUS sınav sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Adaylar, sonuç ekranında görüntüledikleri puanlar ile beraber 2023 TUS kontenjanları ile duyurulan programlara başvuru yapabilecek. İşte TUS 2023 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

TUS SONUÇLARI 2023: ÖSYM TUS taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?
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2023 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Kahramanmaraş depremi sebebi ile 15 Nisan'a ertelenmişti. Sınavın ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, nereden ve nasıl bakılacağı merak ediliyordu. Peki, 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS sonuç ekranı linki haberimizde... 

TUS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
 TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve
yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2023 TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'de konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde: "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

TUS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Öte yandan 2023 TUS taban puanları ise henüz belli olmadı. Adaylar 2022 TUS 2.Dönem puanları ile beraber fikir sahibi olabilirler.

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