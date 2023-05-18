Haber Tarihi: 18 Mayıs 2023 17:55 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 17:55

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM 2023 1. dönem TUS taban puanları belli oldu mu?

TUS taban puanları ve TUS kontenjanları ile ilgili araştırmalar başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Doktorlar TUS taban puanları ve kontenjanlarını araştırıyorlar. İşte TUS taban puanları...TUS kontenjanları neler 2023?

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM 2023 1. dönem TUS taban puanları belli oldu mu?
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TUS sonuçları bugün erişime açıldı. Doktorlar, TUS tercih sonuçlarını öğrendikten sonra ise TUS taban puanlarını araştırılmaya başladılar. TUS kontenjanlar ve taban puanları merak ediliyor. Peki 2022 TUS kontenjanları neler? İşte TUS taban puanları, yerleştirme puanları...

TUS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Nisan'da yapılan 2023 TUS 1'inci dönem sınav sonuçları, bilindiği gibi 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girmişti. Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum" dedi
TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

TUS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TUS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI


TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar Mayıs ayında belli olacak. Hemen ardından ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.

YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu.

TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?


Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve
yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2023 TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'de konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde: "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

 

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