Haber Tarihi: 21 Şubat 2023 16:28 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 16:28

TUS 2023 ERTELENDİ Mİ? TUS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM TAKVİMİ

TUS ertelendi mi? Son dakika… Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Hatay da 20 Şubat tarihinde 6.4 şidddetiyle sallandı. Birçoğu ağır hasarlı olan binalar büyük ölçüde yıkılırken yurdun dört bir yanından sağlık çalışanları gönüllülük esasıyla deprem bölgelerinde hizmet veriryor. Uygulamalı bilimlerin haricinde üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte TUS'a ilişkin beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Peki TUS ertelendi mi 2023? Yeni TUS tarihi belli oldu mu? Ertelenen TUS ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

TUS 2023 ERTELENDİ Mİ? TUS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM TAKVİMİ
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Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen yıkıcı depremler 11 ilde yıkıcı hasar bırakırken bu illerin arasında yer alan Hatay da büyük bir depremin merkezi oldu. 20 Şubat'ta meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki depremin ardından kısa süre sonra bölgede 5.2 şiddeteinde iki artçı daha kaydedildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği depremde 18'i ağır 294 kişi ise yaralandı. Kahramanmaraş depreminde ise vefat sayısı 41 bin 156 olarak güncellenirken sağlık personelleri ve öğrencileri ülkenin dört bir yanından, depremzedelere destek olmak amacıyla bölgeye akın etti. Peki TUS ertelendi mi 2023? Yeni TUS tarihi belli oldu mu? Ertelenen TUS ne zaman yapılacak? Bakan Koca detayları paylaştı...

TUS 2023 ERTELENDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." dedi. Bu kapsamda TUS'un 26 Mart 2023 tarihinden 5 Nisan 2023 tarihine ertelendiği söylenebilir.

TUS SINAVI NE ZAMAN? 

Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelendi.
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