TÜRŞAD ve Hatayspor Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükseldi

MAÇ SONUCU Hatayspor - Akkuş Belediyespor: 2-3 TÜRŞAD - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 3-0

Puan Durumu 1 - TÜRŞAD: 7 2 - Hatayspor: 6 3 - Akkuş Belediyespor: 4 4 - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 1

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı karşılaşmalarının ardından Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, final etabı bugün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi.Puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan TÜRŞAD ile Hatayspor, 2022-2023 voleybol sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edecek.Karşılaşmaların ardından yapılan kupa töreninde, final etabını şampiyonlukla tamamlayan TÜRŞAD takımına madalya ve kupalarını, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ile TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alpaslan Endüstri Kurucu Ortaklarından Mustafa Alpaslan takdim etti.İkinci olan Hatayspor takımına kupa ve madalyalarını, yine Göksu ile Alpaslan verdi.