TÜRŞAD, Spor Toto'yu rahat geçti!

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu mücadelesinde TÜRŞAD, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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TÜRŞAD, Spor Toto'yu rahat geçti!
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24 Eylül 2022 16:43
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu mücadelesinde TÜRŞAD, Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Kuklinski (Muhammed Aray, Abdulsamet Yalçın, Ali Deniz Yılmaz, Dautefendic, Azizcan Ataoğlan, Deniz Yılmaz, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan)

Setler: 23-25, 25-12, 25-20, 25-23

Süre: 108 dakika (28, 22, 28, 30)

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