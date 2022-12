TÜRŞAD, şehit ve gazilerin ismi yazılı formayla sahaya çıkıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 5 yıl önce kurulan ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği Erkek Voleybol Takımı (TÜRŞAD), ligin ilk yarısını 24 puanla beşinci sırada tamamladı.İlçede şehit yakınları, polis, güvenlik korucusu, mahalli sanatçı ve esnaftan oluşan bir grup gönüllünün yer aldığı Girişim Kültür Yardımlaşma Kulübünün, 2017'de Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübüyle birleşmesiyle kurulan TÜRŞAD, ilk günden bu yana katıldığı liglerde ortaya koyduğu performansla kentin gururu oldu.Erkekler 1. Ligi final etabını lider tamamlayarak 31 Mart'ta Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD, şu ana kadar bu kulvarda oynadığı 13 maçın 9'undan galip ayrılarak 5. sıraya yerleşti.Voleyboldaki en üst ligde yer alarak ilçeye heyecan getiren, yediden yetmişe tüm kesimlerin sahiplendiği TÜRŞAD, bu sezon takım için tasarlanan formaların üzerine Bitlis'teki şehit ve gazilerin isimlerini yazarak vefasını gösterdi.Şehitlerin ve gazilerin isimlerinin yazıldığı formalarla sahaya çıkmanın gururunu yaşayan sporcular, ligin ilk yarısını 24 puanla 5. sırada tamamladı.TÜRŞAD Spor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, AA muhabirine, sadece Adilcevaz'ın değil, tüm Bitlis'in değeri haline geldiklerini söyledi.Kulübün kentte ciddi destek gördüğünü ve bundan onur duyduklarını belirten Köstekçi, şöyle konuştu:"Takımın başarısı kentte tüm kesimlerden karşılık buldu. Öğrenciler yanımıza gelerek öz güvenlerinin arttığını söylüyor. 'Üzerimizdeki ölü toprağını attınız ve başarabileceğimizi gösterdiniz.' diyorlar. Bir öğrencinin tüm imkanları, bir işletmecinin mal varlığı, bir ilin olanakları ne kadar iyi olursa olsun, eğer yöneticileri, öğrencileri ve gençleri inanmamışsa, olmaz. TÜRŞAD; insanlara, gençlere, vatandaşa ve işletmecilerimize inanç aşıladı. Bunun meyvelerini almaya başlıyoruz. Bundan esnafımız ve öğrencilerimiz de nasipleniyor. Öğrenci ve gençlerimiz spor yapmaya, voleybolun güzelliklerinden faydalanmaya başladı."TÜRŞAD'ın başarılarından sonra kentte tekvando, kick boks, atletizm, hentbol ve futbolda da güzel başarıların elde edildiğini vurgulayan Köstekçi, takımı kurarken en büyük hedeflerinden birinin de bu olduğunu ifade etti.Esnaf, işletmeci, noter başkatibi, memur, işçi, mahalli sanatçı, eczacı kalfasından oluşan ve daha sonra büyüyen Girişim Kültür Yardımlaşma Kulübü ile Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübünü birleştirerek takımı kurduklarını anlatan Köstekçi, şunları kaydetti:"Formamızda gazilerimizin ve şehitlerimizin isimlerini taşıyoruz. TÜRŞAD bu anlamda çok kıymetli. O forma bir bez parçası olmaktan çıktı ve bizim nazarımızda kutsal bir emanet oldu. O emaneti zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Sponsorlarımıza, esnafımıza, iş insanlarımıza, halkımıza, taraftarlarımıza, yöneticilerimize ve tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Bu başarılar onların sayesinde geldi. İl merkezi ve ilçelerimizde nereye, hangi kahvehaneye giderseniz maç saatinde televizyonlarda TÜRŞAD'ı görürsünüz. İnsanlar TÜRŞAD'ın başarısını görüyor. Sokakta yürüdüğümüzde insanlar bize dua ederek başarı diliyor. TÜRŞAD için birçok yerde dua ediliyor. Herkesin TÜRŞAD'ı benimsediğini, kabullendiğini görmek bizi mutlu ediyor."TÜRŞAD Başantrenörü Mustafa Çayır, ligde yola emin adımlarla devam ettiklerini belirterek, "Türk voleybolunda güzel bir yer edindik. İnşallah bundan sonrada iyi gider ve düşündüğümüz gibi devam ederiz. Bundan insanlarımız, şehit aileleri, seyircilerimiz ve Bitlis halkı mutlu olur." diye konuştu.Takım kaptanı Ali Alp Çayır da üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu formayı taşımaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Bu formalarla maça çıktığımızda kendimizi şehit ailelerine, şehitlerimize ve gazilerimize karşı sorumlu hissediyoruz. Bu formanın hakkını vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aldığımız bütün galibiyetleri şehit ve gazilerimizin ailelerine armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.Oyunculardan Cüneyt Dağcı, "Aldığımız her maçı şehit ailelerine ve gazilerimize armağan ediyoruz. Kulüp yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Formada, şehit olan dayım Mehmet Burgu'nun da ismi yazıyor. Her maça çıktığımda çok duygulanıyorum. Kulübümüzü de en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. İnşallah lig sonunda da şampiyonluğa ulaşmayı temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, takımın taraftarlarından Emre Yılmaz, ilçede herkesin TÜRŞAD'ın maçlarına giderek destek verdiğini kaydetti.Takımın Adilcevaz'a kazandırılmasının önemli olduğunu belirten Yılmaz, "TÜRŞAD, ilçemizi her mecrada tanıtıyor. Sosyal medyada, yerel ve ulusal kanallarda TÜRŞAD'ın haberleri yayımlanıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Adilcevaz için bulunmaz bir imkan. İnşallah Avrupa takımları da buraya gelecek. Çok daha güzel maçlar izleyeceğiz ve güzel geçecek." şeklinde konuştu.Adilcevazlı Engin Kapucu da ilçede böyle bir takımın kurulmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bu gençlere çok güzel örnek oluyor, spora yöneltiyor. TÜRŞAD'ın bu seviyeye gelmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.