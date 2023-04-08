TÜRŞAD, evinde çok rahat!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın açılış maçında TÜRŞAD, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Koşar
TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Metehan Tetik, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Vefa Yılmaz, Baturay Çağan Serciler, Bardia, Vukasinovic, Hakan Polat, Ali Alp Çayır)
Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Berkay Yavuz (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Durmuş Muhammed Faik Aydın, Sadık Efe Özbey, Onur Kaya)
Setler: 20-25, 25-20, 25-19, 25-18
Süre: 91 dakika (23, 22, 25, 21)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Koşar
TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Metehan Tetik, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Vefa Yılmaz, Baturay Çağan Serciler, Bardia, Vukasinovic, Hakan Polat, Ali Alp Çayır)
Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Berkay Yavuz (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Durmuş Muhammed Faik Aydın, Sadık Efe Özbey, Onur Kaya)
Setler: 20-25, 25-20, 25-19, 25-18
Süre: 91 dakika (23, 22, 25, 21)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ