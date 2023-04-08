TÜRŞAD, evinde çok rahat!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın açılış maçında TÜRŞAD, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TÜRŞAD, evinde çok rahat!
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08 Nisan 2023 20:18
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın açılış maçında TÜRŞAD, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Koşar

TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Metehan Tetik, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Vefa Yılmaz, Baturay Çağan Serciler, Bardia, Vukasinovic, Hakan Polat, Ali Alp Çayır)

Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Berkay Yavuz (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Durmuş Muhammed Faik Aydın, Sadık Efe Özbey, Onur Kaya)

Setler: 20-25, 25-20, 25-19, 25-18

Süre: 91 dakika (23, 22, 25, 21)

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