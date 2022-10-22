TÜRŞAD, Cizre'ye şans tanımadı!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TÜRŞAD, Cizre'ye şans tanımadı!
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22 Ekim 2022 17:39
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Salon: Şırnak

Hakemler: Erol Akbulut, Hüseyin Okumuş

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Taha Erden, Hilmi Şahin, Andaç Kapan)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş, Ahmet Metehan Tetik)

Setler: 28-30, 25-27, 25-21, 23-25

Süre: 134 dakika (40, 38, 27, 29)

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