TÜRŞAD, Bigadiç Belediyespor'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında TÜRŞAD, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TÜRŞAD, Bigadiç Belediyespor'a set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2024 17:11
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında TÜRŞAD, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat Avcı, Kaan Bülbül, Rahmi Çağlar Aksoy, Lecat, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)

Bigadiç Belediyespor: Taha Erden, Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Kadir Bircan, Nwachukwu (İlker Alican Çakır, Eren Kanlı, Gökhan Çatal)

Setler: 25-12, 25-16, 25-18

Süre: 69 dakika (21, 25, 23)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery