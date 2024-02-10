TÜRŞAD, Bigadiç Belediyespor'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında TÜRŞAD, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz
TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat Avcı, Kaan Bülbül, Rahmi Çağlar Aksoy, Lecat, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)
Bigadiç Belediyespor: Taha Erden, Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Kadir Bircan, Nwachukwu (İlker Alican Çakır, Eren Kanlı, Gökhan Çatal)
Setler: 25-12, 25-16, 25-18
Süre: 69 dakika (21, 25, 23)
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz
TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat Avcı, Kaan Bülbül, Rahmi Çağlar Aksoy, Lecat, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)
Bigadiç Belediyespor: Taha Erden, Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Kadir Bircan, Nwachukwu (İlker Alican Çakır, Eren Kanlı, Gökhan Çatal)
Setler: 25-12, 25-16, 25-18
Süre: 69 dakika (21, 25, 23)