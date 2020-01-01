Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Turner'dan, Oladipo ile ilgili söylentiler çıkaran medyaya eleştiri!

Indiana Pacers pivotu Myles Turner, takım arkadaşı Victor Oladipo'nun Pacers ile geleceği hakkında söylentiler çıkaran medyaya eleştirilerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers pivotu Myles Turner, takım arkadaşı Victor Oladipo'nun Pacers ile geleceği hakkında söylentiler çıkaran medyaya eleştirilerde bulundu.

Pacers pivotu, durumu sansasyonelleştirdiğini iddia ettiği medyaya seslendi ve Michael Scotto ile HoopsHype podcast'inde konuk olduğu sırada şu şekilde konuştu:

"Medya, medyalığını yapıyor sadece. Bazı durumları manipüle etmek zorundalar ve bu konuyu pek düşünmediğimi biliyorsunuz, çünkü sizin de dediğiniz gibi, üstünden bir yıl geçti.

Nihayetinde, her şey kendisinin ya da ön ofisin vermek istediği karara bağlı olacak. O zamana kadar yapabileceğiniz tek şey, kontrol edebileceğinizi kontrol etmek ve sadece basketbol oynamak. Bence kendisi olmaya devam ederse, o zaman kendi kaderini çizebilir, bu yüzden tüm bunlara fazla dikkat etmiyorum açıkçası.

Hayır, hepimiz profesyoneliz. Hepimiz biliyoruz ki, dediğim gibi, medyanın bir hikaye ya da bir anlatı yaratmak için bazı şeyleri manipüle etmesi gerekiyor. Biz cidden umursamıyoruz. Basketbolumuza bakıyoruz."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal