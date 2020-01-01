Turner'dan, Oladipo ile ilgili söylentiler çıkaran medyaya eleştiri!

Indiana Pacers pivotu Myles Turner, takım arkadaşı Victor Oladipo'nun Pacers ile geleceği hakkında söylentiler çıkaran medyaya eleştirilerde bulundu.



Pacers pivotu, durumu sansasyonelleştirdiğini iddia ettiği medyaya seslendi ve Michael Scotto ile HoopsHype podcast'inde konuk olduğu sırada şu şekilde konuştu:



"Medya, medyalığını yapıyor sadece. Bazı durumları manipüle etmek zorundalar ve bu konuyu pek düşünmediğimi biliyorsunuz, çünkü sizin de dediğiniz gibi, üstünden bir yıl geçti.



Nihayetinde, her şey kendisinin ya da ön ofisin vermek istediği karara bağlı olacak. O zamana kadar yapabileceğiniz tek şey, kontrol edebileceğinizi kontrol etmek ve sadece basketbol oynamak. Bence kendisi olmaya devam ederse, o zaman kendi kaderini çizebilir, bu yüzden tüm bunlara fazla dikkat etmiyorum açıkçası.



Hayır, hepimiz profesyoneliz. Hepimiz biliyoruz ki, dediğim gibi, medyanın bir hikaye ya da bir anlatı yaratmak için bazı şeyleri manipüle etmesi gerekiyor. Biz cidden umursamıyoruz. Basketbolumuza bakıyoruz."



