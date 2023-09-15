Indiana Pacers pivotu Myles Turner, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile karşı karşıya gelene kadar kendisinin Kobe Bryant seviyesinde olduğuna inanmadığını itiraf etti.



Turner, James'e karşı 2017 ve 2018'deki playoff serilerinde oynayana dek, Lakers yıldızının Bryant kadar iyi olduğunu düşünmediğini söyledi:



"LeBron'dan nefret etmiyordum ama ona karşı oynayana dek 'LeBron iyidir ama bir Kobe değil...' diye düşünenlerdendim. Karşı karşıya geldiğim en akıllı oyunculardan biri. Olayları gerçekleşmeden önce görüyor."



Geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla LeBron, maç başına 28,9 sayı, 8,3 ribaund ve 6,8 asist ortalamaları yakalamıştı.



