Turner, antrenman kampı için tamamen hazır!

Indiana Pacers pivotu Myles Turner'ın tüm basketbol faaliyetlerine katılmaya izin aldığı ve takımın gelecek haftaki antrenman kampı için "tamamen sağlıklı" olduğu bildirildi.



Turner, 2020-21 sezonunda Pacers'ın son 23 maçının 22'sini sağ ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle kaçırmıştı. Sakatlığından önce kariyerinde ikinci kez blok krallığına oynamış olan Turner (maç başına 3.4), yalnızca 47 maç oynayabildiğinden ötürü bu alanda başarılı olamamıştı.



25 yaşındaki oyuncu, 80 milyon dolara varan dört yıllık sözleşmesinin üçüncü sezonuna giriyor ve 2022-23 sezonunun ardından sınırsız bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.



