Türksporu'nun kalbi Dergilik'te atıyor

Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise konu hakkında, "İlham verici başarılarıyla bize bir dergi dolusu mutluluk yaşatan sporcularımızı onurlandırmak ve spor sevgisini daha geniş kitlelere ulaştırmak için Türksporu dergisini hayata geçirdik. Dergilik'te ücretsiz olarak okuyabilirsiniz" ifadelerini kullandı

Modadan spora; yaşamdan eğlenceye; iş dünyasından hobiye; dekorasyondan mutfağa Türkiye'nin popüler yüzlerce dergi ve gazeteleri Turkcell'in "Dergilik" uygulaması ile cep telefonlarınıza geliyor...Türkiye'nin en zengin dergi ve gazete platformunda şampiyon sprinterlar Mizgin Ay ve Ramil Guliyev'in heyecan dolu atışmasından kalbine dokunacak başarı hikayelerine spora dair tüm gelişmeleri coşkuyla okuyacağın Türksporu dergisi Dergilik raflarında yerini aldıTek dergi fiyatına yüzlerce dergiyi IOS ve ANDROID işletim sistemli tablet ve telefonlarınızdan indirip okuyabilirsiniz. 300'den fazla dergi ve gazeteden seçilen makaleler ana sayfa altında yer alıyor. Yüzlerce sayfa karıştırmadan ilgi alanınıza uygun haberlere/makalelere hızla ulaşabilirsiniz. Dergilerinizi ve gazetelerinizi indirip dilediğiniz zaman internetiniz olmadan da okuyabilirsiniz...