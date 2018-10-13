TURKSPORU dergisi'nden Turkcell Gelibolu Maratonu sayısı

Spora dair tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini, sporcu röportajlarını ve spor dallarına dair merak ettiğiniz her şeyi bulabileceğiniz TURKSPORU dergisi, şimdi Turkcell Gelibolu Maratonu özel sayısıyla Dergilik uygulamasında yayında!Türkiye'nin en teknolojik maratonu olan Turkcell Gelibolu Maratonu'na dair tüm detaylar, maratona hazırlık için ipuçları, maratona katılacak ünlü fenomen Hayrettin ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in çok özel röportajları ve Çanakkale gezi rehberi Turksporu dergisi Turkcell Gelibolu Maratonu özel sayısında.Turkcell kullanıcıları TURKSPORU dergisini Dergilik uygulamasından internet paketlerinden yemeden okuyabiliyor, üstelik Dergilik uygulamasını indirerek ilk defa giriş yapanlara 1 GB internet hediye ediliyor. Bütün operatörlerin kullanıcıları TURKSPORU dergisine ücretsiz olarak erişebiliyor.