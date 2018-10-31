Türkoğlu, Orlando'da Magic karşılaşmasını izledi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'de oynadığı dönemde en büyük başarılarını yakaladığı eski takımı Orlando Magic'in, dün gece Sacramento Kings'le oynadığı karşılaşmayı saha kenarından izledi.
Karşılaşmadan önce röportaj yapan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı: "NBA'de sekiz sezon formasını giydiğim Orlando Magic'in kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve Basketbol Gelişim Merkezi projemiz için tesis incelemelerinde bulunmak üzere gittiğim ABD'de Magic taraftarlarıyla yeniden buluşmaktan büyük keyif aldım."
Türkoğlu, Magic forması giydiği yıllarda NBA Finalleri'nde oynamış ve 2008'de En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanmıştı.