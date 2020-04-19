Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı
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19 Nisan 2020 21:41
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.

Lige, yarın (20 Nisan) oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.

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