Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.
Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.
Lige, yarın (20 Nisan) oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.
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Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.
Lige, yarın (20 Nisan) oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın