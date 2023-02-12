Türkmen tekvandocular, depremzedeler için yardım malzemeleri topladı

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen tekvandocular, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye yardım malzemeleri gönderdi.



Türkiye Tekvando Federasyonunun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın Kerkük bölgesinde tekvando yapan Türkmen kardeşlerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımız için yardım malzemeleri toplayarak afet bölgesine gönderdi." denildi.



Paylaşımda yer alan videolu mesajda açıklamalarda bulunan antrenör Timurtaş Gökkaya ise "Türk dünyasının başı sağ olsun. Biz de Türk devletinin yanındayız. Denizden bir damla olarak yaptığımız bu yardımları gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.









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