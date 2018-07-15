'Türkler milli takımda olmak zorunda mı?'



"Açık ve net şekilde Türk düşmanlığına başladı"

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif () partisinin Federal Milletvekili Martin Hohmann'ın Alman milli takımındakikökenli oyuncuları hedef alan paylaşımıyla tartışma yarattı.Hohmann, önceki günifadelerinin yer aldığı bir afiş görseli paylaştı.Hohman, paylaşımının altına,yorumunda bulundu.Açıklamaya tepki gösteren eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, yaptığı açıklamada, AfD'nin İslam düşmanlığından sonra artık Türk düşmanlığına başladığını belirtti.Mutlu, AfD'nin bundan böyle Türk düşmanlığını açıkça dillendireceğini ifade ederek, şöyle devam etti:İsrail doğumlu komedyen Shahak Shapira da Hohmann'asorusunu yönelterek tepki gösterdi.Simon Vaut adlı kullanıcı da Hohmann'ı eleştirerek, Martin Hohmann'ın Yahudi düşmanlığıyla bilindiğini ve bu nedenle Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) uzaklaştırıldığını yazdı.