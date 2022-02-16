Türkler Avrupa Vatandaşlığı için Portekiz'i Tercih Ediyor

Son yıllarda Portekiz Golden Visa TC yatırımcıları tarafından büyük ilgi görüyor. 2016 yılından itibaren beş yüzden fazla TC vatandaşı aileyoluyla öncelikle Avrupa'da vizesiz serbest dolaşım, Portekiz'de oturma ve çalışma izni gibi ayrıcalıklara sahip oluyor; ardından isehakkıyla Avrupa vatandaşlığı alarak tüm dünyaya açılan özgürlüğe kavuşuyor.Öncesorusuyla başlayalım.olarak da anılan bu program yatırım yoluyla oturma izni almak anlamına geliyor. Yatırımcı ve ailesini kapsayanprogramı sayesinde hem Euro bazında bir yatırım yapmış hem de tüm aileye Avrupa'da haklar kazandırılmış olunur. Doğru ve usulüne uygun bir biçimde yol alındığı takdirde her bakımdan kazanç sağlayacak bir fırsattır.Portekiz üzerine lokal uzmanlığıyla, kârlı ve güvenli yatırım seçenekleri konusunda güncel bilgilere sahiptir.doğuştan Portekizli-Türk olması sebebiyle Türk yatırımcıların kendi tercihlerine yönelik en verimli seçenekleri sunarak Portekiz yerel piyasa gerçekliğinde seçim yapılmasını sağlar ve donanımlı bilgiler ışığında güvenle yatırımın yapılması için zemin oluşturur. Portekiz'deki kurumsal partnerleriyle doğrudan bir iletişimle projeleri ve yatırımları düzenli olarak yerinde inceler. Böylece, kârlı ve güvenli bir yatırım yaparak Euro gelir elde edilir, yatırım Euro bazında değer artışından, Avrupa'da yatırım sahibi olmanın getirdiği finansal avantajlardan faydalanılır ve tüm aile fertlerini kapsayan AB vatandaşlık haklarına sahip olunur. Özetleprogramı yatırım yapmak üzere birikimi olan herkes için bulunmaz bir fırsattır. Şimdi atılan adım ailenin geleceğini ve gelecek nesillerini de büyük ölçüde etkileyecektir.Portekiz Golden Visa programı diğer ülkelerdeki golden visa programlarıyla karşılaştırıldığında önemli ölçüde avantajlar sunar. Portekiz köklü bir Avrupa Birliği ülkesidir.Avrupa Parlamentosu tarafından onaylı tek golden visa programıdır. Golden Visa yatırımcılarının hakları merkezi güvence altındadır. Hükümetlerin olası kararlarıyla tehdit altında bulunmaz. Özellikle TC kökenli altın vize yatırımcıları ve ailelerisüreçlerinde herhangi bir önyargıyla karşılaşmazlar. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar Portekiz'de barışçıl bir şekilde yaşarlar, ayrımcılık yoktur. Dünya Barış Endeksi'ne göre Portekiz dünyanın 4. sırada en güvenli ülkesidir. Ayrıca Portekiz, TC vatandaşlarının aile değerlerine benzer bir kültürel alt yapıya sahiptir. Yardımseverlik ve misafirperverlik Portekiz kültürünün temel yapısını oluşturur.Teknik olarak baktığımızda ise Portekiz Golden Visa diğer ülkelerin hiçbirinde bulunmayan en hafif şartlara sahiptir. Yatırımı yaptıktan sonra Portekiz Altın Vize oturum programını sürdürmek için yılda sadece 7 gün Portekiz'de bulunmak yeterlidir. Bu, diğer ülkelerde en az 6 aydır. Hatta eğer olur da bir yıl içinde 7 gün Portekiz'de bulunulmazsa ikinci yıl 14 güne tamamlanmasına izin verilmektedir. Oturum programını sadece 5 yıl devam ettirdikten sonra vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir. Böylece Portekizalınan ülkelerin başında gelir.ise şöyle özetlenebilir. Portekiz pasaportuyla AB ülkelerinde bir vatandaş olarak tüm haklara sahip olunur. Bir Portekiz vatandaşı Avrupa Birliği ülkelerinde özgürce yaşayabilir, çalışabilir, sağlık-eğitim hizmetlerinden ve tüm vatandaşlık haklarından faydalanır. Portekiz pasaportuyla 186 ülkeye vizesiz gidilir. Portekiz pasaportu aileniz için dünyanın kapılarının ardına kadar açıldığı bir fırsattır.için öncelikle AB dışından bir ülke vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmak gereklidir. Ayrıca, Portekiz Golden Visa minimum yatırım tutarı olan 280.000 Euro'luk bir birikime sahip olmak ve sabıka kaydının da temiz olması lazımdır.Başarılı biryapabilmek için gerekli prosedürleri usulüne uygun bir biçimde yürütmek gereklidir. Önce yatırım seçenekleri hakkında detaylı bilgilere sahip olmak ve yatırımın Portekiz piyasa gerçekliğindeki yeri iyi analiz edilmelidir. Hedeflere uygun en doğru yatırıma karar verilme aşamasında kurumsal ve Golden Visa Portekiz konusunda uzman bir avukatlık firmasıyla ilerlenmelidir. Avukatlık firması seçiminin önemi hayatidir. Çalışılacak avukatlık firması başvuru sahibi ve ailesini ilgilendiren yatırımın güvenle yapılandırılmasını, Golden Visa oturumunun eksiksiz sürdürülmesini ve ardından gelecek Avrupa vatandaşlığı için temiz bir altyapıyla ilerlenmesini sağlar.Portekiz'in Golden Visa konusunda uzman kurumsal ve köklü hukuk firmalarıyla çalışmayı önerir. Başka bir ülkede yatırım yapmak ve tüm ailenin haklarını güvenle muhafaza etmek için iletişim kalitesi yüksek, kurumsal ve güvenilir bir avukatlık firmasıyla ilerlemek elzemdir.Golden Visa yatırımcısının Portekiz'de en kârlı yatırımı yapabilmesi için seçenekleri analizleriyle birlikte sunar. Güvenli ve açık bir iletişim kalitesiyle kurumsal yapıda yüksek standartta bir süreç yönetir. Euporto gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması için alt yapıyı oluşturur. Kontroller ve takiple tüm işlemlerin usulüne uygun bir şekilde ve zamanında yapılmasını koordine eder. Tüm süreçte hem Portekiz hem Türkiye'de destek vererek rahat ve güvenli bir biçimde Portekiz Golden Visa sürecinin tamamlanmasını sağlar. EUPorto'yu sosyal medyada euportocom hesabından takip edebilirsiniz.