Türkiye'ye Fatih Terim damgası!

Resultante Importante - Önemli olan sonuç

Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftası geride kalırken, Fatih Terim rüzgarı esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ortasındaki Göztepe maçıyla Galatasaray'da göreve başlayan Fatih Terim, o dönemden bu yana en fazla lider kalan teknik adam olmayı başardı.Sarı-kırmızılı takımdaki görev geçen sezon 17. haftada başlayan Fatih Terim, o dönemden sonra Süper Lig'deki 26 haftanın 16'sını lider kapatmayı başardı. Fatih Terim ve Galatasaray 26 haftanın 17'sinde lider olurken, geride kalan 9 haftada ise ikinci sırada yer aldı.Fatih Terim göreve geldkiten sonra Galatasaray, Süper Lig'deki 26 haftanın tamamında ilk iki sırada yer almayı başardı.Fatih Terim göreve geldikten sonra oynanan 26 haftada 7 kez Abdullah Avcı ve Medipol Başakşehir liderlik koltuğunda otururken, Şenol Güneş ve Beşiktaş, Kemal Özdeş ve Kasımpaşa da birer hafta lider olmayı baiardı.Fenerbahçe'yi geçen sezon çalıştıran Aykut Kocaman ve bu sezon görevde olan Phillip Cocu, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından takımlarının haftayı lider kapatmasını başaramadı.İşte Süper Lig'deki son 26 haftanın lider teknik direktörleri17. hafta - Abdullah Avcı18. hafta - Abdullah Avcı19. hafta - Abdullah Avcı20. hafta - Abdullah Avcı21. hafta - Fatih Terim22. hafta - Abdullah Avcı23. hafta - Fatih Terim24. hafta - Fatih Terim25. hafta - Fatih Terim26. hafta - Fatih Terim27. hafta - Fatih Terim28. hafta - Abdullah Avcı29. hafta - Fatih Terim30. hafta - Fatih Terim31. hafta - Fatih Terim32. hafta - Fatih Terim33. hafta - Fatih Terim34. hafta - Fatih Terim1. hafta - Fatih Terim2. hafta - Şenol Güneş3. hafta - Fatih Terim4. hafta - Kemal Özdeş5. hafta - Fatih Terim6. hafta - Abdullah Avcı7. hafta - Fatih Terim8. hafta - Fatih TerimFatih Terim - 17 hafta liderAbdullah Avcı - 7 hafta liderŞenol Güneş - 1 hafta liderKemal Özdeş - 1 hafta lider