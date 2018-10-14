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Türkiye'nin Rusya yenilgisi İsveç basınında

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya 2-0 yenilmesi, aynı gruptaki İsveç'in basınında da geniş yer aldı.

Kaynak: AA
Türkiye'nin Rusya yenilgisi İsveç basınında
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14 Ekim 2018 23:08
 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında Rusya'ya 2-0 yenilmesi, İsveç basınında geniş yer buldu.

Ülkenin önde gelen gazetesi Expressen, ''Skor, İsveç için kabus'' başlığını atarken, Türkiye'nin İsveç'e yenilmesinin ardından İsveç'in liderlik şansının zora girdiği belirtildi.

''Ruslar Uluslar Ligi'ni garantiye aldı'' başlığını kullanan Aftonbladet gazetesi, sonucun İsveç'e de yaramadığının altını çizdi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili "Fenerbahçe'nin futbolcusu galibiyeti hazırladı." ifadesi kullanıldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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