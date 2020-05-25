Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Yurt genelinde sosyal mesafeli bayram kutlaması

Şehitliklerde hüzünlü bayram

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bayramın ilk gününü dışarda geçirdi

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 589 test yapıldı ve 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694 olarak kayıtlara geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. " değerlendirmesini yaptı.İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yurt genelinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü, alışılandan farklı şekilde kutlandı. Kısıtlama sebebiyle bayramı evlerinde karşılayan vatandaşlar, sevdikleri ve aile üyeleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.Öte yandan şehirlerin işlek noktalarında sessizlik hakim oldu. Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehirlerin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu ve caddelerdeki araçları durdurarak gerekli evrak kontrollerini yaptı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlık ziyareti yapmalarına izin verilen şehit aileleri, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.Şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelen aileler, bayraklarla donatılan mezar taşlarını gözyaşı dökerek yıkadı, kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Bazı vatandaşlar da şehit mezarlarına bakım yaparak, çiçek bıraktı.Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde üçüncü kez kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, günlerini dışarıda geçirdi.Evlerinin yakınlarındaki parklara giden 65 yaş ve üstü vatandaşların bazıları, sosyal mesafe kurallarına özen göstererek yürüyüş yaptı, bazıları gölgelerde sevdikleriyle sohbet etti bazıları ise torunlarıyla telefonda görüşerek bayramlaştı.