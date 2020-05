Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden hastaneleri inceledi

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 605 test yapıldı, 1546 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 50 kişi hayatını kaybetti.Toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411, vaka sayısı 137 bin 115 ve vefat sayısı 3 bin 739 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1168, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 628 ve iyileşen sayısı 89 bin 480 olarak kayıtlara geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe, Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu.Tarabya'daki Huber Köşkü'nden öğle saatlerinde helikopterle ayrılan Erdoğan, Sancaktepe'deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ne geldi. İnşaat alanında ve hastane binasında inceleme yapan Erdoğan'a Sağlık Bakanı Koca çalışmalar hakkında bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan hastaneyi incelemek üzere helikopterle buradan ayrıldı. Atatürk Havalimanı'nda 9 Nisan'da temeli atılan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi inşaatındaki çalışmaları da denetledi.Erdoğan, daha sonra tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde inşası süren ve 45 günde tamamlanması planlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ni inceledi.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bu kentlerin cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Kentin işlek cadde ve yollarında taşıt geçişi nadiren görüldü. Kısıtlama kapsamı dışında kalanlar haricinde genelde yayaya rastlanmadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında aralarında 7 bebeğin bulunduğu 302 Türk vatandaşı, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla Hollanda'dan Türkiye'ye getirildiVatandaşları taşıyan THY "Ege" uçağı, saat 23.05'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gölbaşı'ndaki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna gönderildi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadele sürecini ve sonrasını değerlendirdi. Altun, "Ekonomimize, ekonomi yönetimimize, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a yönelik saldırıların arkasında ülkemizin 'post-korona' döneminde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engellemek, ülkemizi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etmek yatmaktadır." ifadelerini kullandı.Muhalefetin, demokratik siyasetin asli unsuru olduğunu vurgulayan Altun, "Ülke ve kamu çıkarına hareket eden bir muhalefet başımızın tacıdır. Ancak karşımızda, Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapan, terör örgütlerinden medet uman ve milletin değerleriyle kavga eden anti-demokratik bir muhalefet var." değerlendirmesinde bulundu.Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi. Buna göre, ticari taksi duraklarında Kovid-19 hakkında bilgilendirme yapılacak, duraklara el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılacak.Her müşteriden sonra kapı kolları, telsiz, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları dezenfekte edilecek.Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, tüm müşteriler tıbbi/bez maske takacak ve yolculuk boyunca çıkarmayacak.Gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulacak, bunlar taksiye bindiği anda şoför tarafından müşteriye ikram edilecek.Sağlık Bakanlığı Kovid- 19 tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerine (AVM) ilişkin hijyen tedbirlerini belirledi. Buna göre, AVM giriş ve çıkışlarında şu tedbirler alınacak:"-Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek ve zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak.- AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak.- Alışveriş merkezindeki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.- AVM'den çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecek.- AVM'ye girişte tıbbi/bez maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak.- Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayıp, sağlık kuruluşuna gitmesi istenecek.- AVM giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına uyulacak, kişiler sırayla içeriye alınacak, sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.- Müşteriler anonslar ya da videolarla Kovid-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması istenecek.- Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek."