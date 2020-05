Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Fahrettin Koca

Türkiye'nin başarısı rakamlara yansıdı

İçişleri Bakanlığından "pazar yerleri" genelgesi

Polis Akademisi Başkanlığından "koronavirüs" raporu

Cerrahi maskeler satışa sunuluyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Sağlık Bakanlığından 11 Mayıs'ta açılacak işletmelere rehber

İngiltere'ye gönderilen sağlık malzemelerine ilişkin açıklama

Bahçeli'den koronavirüs tedbirleri açıklaması

YÖK

TBB

Türkiye'de son 24 saatte 1977 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 57 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 133 bin 721 ve can kaybının 3 bin 641 olduğu açıklandı.Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 395 test yapıldı, 1977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 4 bin 782 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, vaka sayısı 133 bin 721 ve vefat sayısı 3 bin 641 oldu.Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1260, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 665 ve iyileşenlerin sayısı 82 bin 984 olarak kayıtlara geçti.Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz." ifadelerini kullandı.Koca, bir diğer paylaşımında da "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." önerisinde bulundu.Türkiye'nin, dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısı rakamlara yansıdı.Buna göre, dünyadaki aktif vaka ve iyileşenlerin oranlarıyla kıyaslandığında Türkiye'de iyileşen hasta oranı, dünya genelindeki orandan yüksek.Dün itibarıyla dünyada aktif vaka oranı yüzde 58,03, iyileşen hasta oranı yüzde 33,76 iken, Türkiye'de aktif vaka oranı yüzde 36,95, iyileşen hasta oranı ise yüzde 59,36 oldu.Ayrıca, son 10 günde virüsü yenerek yaşama tutunanların sayısı 49 bin 62'ye çıkarken vakası sayısı 21 bin 614 oldu. Böylece iyileşen sayısı, vaka sayısının iki katını aştı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.Bu kapsamda valilikler ve kaymakamlıklar, il, ilçe ve beldelerde mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibarıyla giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararları alacak.Polis Akademisi Başkanlığınca, "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Ekonomi Boyutu ile İlgili Değerlendirmeler" başlıklı rapor hazırlandı.Raporda, "Değerlendirmelerimize göre, güvenlik paradigmasındaki en büyük değişim, tartışmaların sıklet merkezinin 'ekonomi güvenliği' eksenine kayacak olmasıdır." ifadesi yer aldı."Ekonomik istihbarat" faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:"Ekonomi güvenliği kavramının daha fazla kullanılmaya başlanması ve ülkelerin ekonomi güvenliğine ilişkin daha etkin politikalar izlemesi, küresel rekabet ortamında avantaj sağlamak ve ekonomik saldırılara karşı önlemler alabilmek, 'ekonomik istihbarat' faaliyetlerinin güçlendirilmesini gerektirecektir."Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maskelerin perakende noktalarında satışının mümkün hale geldiği belirtildi.Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin adedi en fazla 1 liradan olmak üzere yarından itibaren satışa sunulacağını bildirdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında şu ana kadar 700 bini aşkın başvuru yapıldığını belirterek, ödemelerin yarından itibaren başlatılacağını bildirdi.Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı ödemelerine ilişkin olarak da "Peyderpey de ödemelere başladık, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.Kısa çalışma ödeneğine ilişkin bilgi veren Selçuk, "Kısa çalışmada 3 milyon değerlendirmeye ulaşmış durumdayız. 2,5 milyon çalışanımıza ödemeleri gerçekleşti." ifadesini kullandı.Huzurevlerindeki koronavirüs vakalarına değinen Selçuk, "1030 vakamız oldu. 1030 vakamızın hamdolsun şu anda yüzde 60'a yakınını taburcu ettik." dedi.Sağlık Bakanlığınca, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanması gereken tedbirleri içeren rehber hazırlandı.Rehbere göre, iş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler randevuyla kabul edilecek ve randevu saatinde gelmeleri istenecek.Müşteriye olabildiğince az sayıda personelle hizmet verilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Her iş yerinin görünür yerine önlemlerle ilgili afişler asılacak.İş yerine maskesiz müşteri alınmayacak. İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmayacak, misafir kabul edilmeyecek. İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulacak.Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmeti geçici bir süre verilmeyecek.Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin, Türkiye tarafından gönderilen tıbbi malzemelerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Service'in (NHS) onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir."Açıklamada ayrıca, "Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek, tarafımıza bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirlerinin herkes için bağlayıcı olduğunu belirterek, "Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir." ifadesine yer verdi.Bahçeli, şunları ifade etti:"Alınan tedbirleri yok saymak, rehavete kapılmak hepimizi acıklı sonuçlara mahkum edecektir. Maske takmak şarttır, sosyal mesafe elzemdir. Nasılsa her şey düzeliyor, salgın bitiyor acemiliği ve aceleciliğiyle davranış sergilemek felakete altın yaldızlı davetiye uzatmaktan farksızdır."Yükseköğretim Kurulunca (), Kovid-19 önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitimde, canlı derslerde ve içerikler hazırlanırken engelli öğrencilere yönelik farkındalık oluşturacak bir dizi tedbir ve önlemleri kapsayan çerçeve karar üniversitelere gönderildi.YÖK'ün kararında, "Uzaktan eğitim kapsamındaki online sınavlarda engel durumuna göre ek süre tanınmalı." denildi.İşitme engelli öğrenciler için ders içeriklerinin metin olarak da sağlanması ve mümkünse ders anlatımlarının alt yazılı olarak da verilmesi istenen kararda, dudak okuyabilen öğrenciler için de ders sunumlarının yanı sıra öğretim elemanının ekranda görünmesinin sağlanması gerektiği belirtildi.Kararda ayrıca, "Görme engelli öğrencilerin okuyucu sistemlerinin kullanabileceği zengin metin biçimlerinin kullanımı açısından özen gösterilmeli. Sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılmalı." ifadeleri yer aldı.Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, aday ve jüri üyeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve uygun ortam sağlanması ön şart olmak kaydıyla, doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran'dan sonra yapılabileceği bildirdi.Diyabet hastalığına bağlı gelişen kanama nedeniyle aniden görme seviyesi ışık hissi düzeyine inen, uçuşların yasak olduğu Kovid-19 salgını döneminde tedavi için özel uçakla Türkiye'ye getirilen KKTC vatandaşı İbrahim İğrek, sağlığına kavuştu.İğrek, "Tüm dünyanın koronavirüs ile uğraştığı bu zor süreçte insanların evden çıkmaları bile yasakken bana tedavi olma fırsatını sağladığı için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bugün gözümü kaybetmekten kurtuldum, çok mutluyum. Daha ne diyebilirim ki görüyorum, yaşıyorum. Ötesi yok." diye konuştu.Türkiye Belediyeler Birliği () ile Filistin Yerel Yönetimler Birliği, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, "TBB her zaman olduğu gibi Filistin halkının ve belediyelerinin yanındadır." dedi.Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışı desteği verdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurtlarda karantinaya alınan 69 bin 146 kişiden 54 bin 3'ünün tahliye edildiğini bildirdi.Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, tıbbi bir ürün olan maskenin eczane dışında, marketlerde yahut internette satılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Mesleğimizin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle uyarı görevimizi yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde geçen ay hükümlüler tarafından üretilen yaklaşık 5 milyon adet maske sağlık kurumlarına gönderildi.