Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kovid-19

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 283 test yapıldı, 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.



Son 24 saatte 59 hasta vefat etti, 5 bin 119 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, vaka sayısı 129 bin 491 ve vefat sayısı 3 bin 520 oldu.



Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1338, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 707, iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 olarak kayıtlara geçti.



Bakan Koca'dan değerlendirme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız." paylaşımında bulundu.



Koca, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Sağlık Bakanlığında bir görüşme yaptıklarını bildirdi. Koca, "Liglerin devamı konusu Futbol Federasyonu'muzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir." ifadesini kullandı.



Koca, Twitter hesabından, 65 yaş ve üstündeki kişilere yönelik yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa halen sakıncalı." ifadelerine yer verdi.



"Kurallara uymaz ve süreci uzatırsak bunun bedelini de hep birlikte öderiz" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin, "Kurallara uymaz ve süreci uzatırsak bunun bedelini de hep birlikte öderiz. Türkiye'nin fazladan bir gün dahi kaybetmeye tahammülü yoktur. Bir an önce 2023 hedeflerimize doğru eskisinden çok daha kararlı ve süratli bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden gençlere seslenen Erdoğan, 2020 yılının mücadele ile geçtiğini belirterek, "Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var." ifadelerini kullandı.



İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 3 milyon 690 bini geçtiği, 255 bin 500'den den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyon 220 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında Türkiye'ye yer vermeyen Amerikan The New York Times'a mektup yazdı.



Altun, The New York Times'ın internet sitesinde yayımlanan mektubunda, şunları kaydetti:



"1 Mayıs tarihinde yayımlanan 'In a Crisis, True Leaders Stand Out' (Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor) başlıklı başyazınızda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde elde ettiği başarılar göz ardı edilmiştir. Başyazınızda bir başarı hikayesi olarak övgüler düzülen Almanya'da 1 milyon kişide 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir."



Koronavirüsle mücadele sürecinde eğitim alanındaki gelişmeler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin önlemleri anlattı, soruları yanıtladı. Selçuk, "Biz temenni ediyoruz ki 1 Haziran'da okullarımızı açalım, bununla ilgili her türlü hazırlığımız var, açamazsak da hazırlığımız var. Diyelim ki tüm öğrencilerimiz için açabilirsek, ortam tamamen normalleşirse bu da bizi çok mutlu eder, okullarımız cıvıl cıvıl canlanır ya da kademeli olarak açabiliriz haziranda." ifadelerini kullandı.



Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, birçok evde çocukların uzaktan eğitimini sadece annelerin takip etmesine üzüldüğünü ifade ederek, babalara da çocukların eğitim hayatına dahil olma çağrısında bulundu.



Selçuk, A Haber canlı yayınına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin Selçuk, "Çocuklarımızın arka arkaya oturmasının engellenmesi, aralık bırakılması, sınıfın metrekaresine göre bir sınıfta kaç öğrencinin bulunması gerektiği konusundaki teknik ayrıntıları da Bilim Kurulu ile yapacağımız görüşmeler sonucunda belirlemiş olacağız. Bütün bunları da halkımızla en kısa sürede paylaşacağız." ifadelerini kullandı.



Adaylar ve sınav görevlilerinin dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlarda uygulanacak kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda (MSÜ) adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacağını, isteyen adayların kendilerinin de yanlarında dezenfektan ve kolonya getirebileceklerini bildirdi.



Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlilerinin dışında kimsenin okul bahçelerine alınmayacağını vurgulayan Aygün, "Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe, mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak." bilgisini verdi.



Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), yapılan açıklamada, devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerde de normale dönüşün ilk aşamasının tedrici olarak başlayacağı bildirildi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında 800 doktora yapan beyin gücünün, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülecek Ar-Ge, aşı ve ilaç gibi çalışmalara katkı vermek üzere hazır olduğunu belirtti.



Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.



Vefa Sosyal Destek Grupları 4 milyon 541 bin 829 talebi karşıladı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığında düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler, siber suçlar ve kadına şiddet konularında bilgilendirme yaptı.



Vefa Sosyal Destek Gruplarından 22 Mart'tan bu yana vefa iletişim merkezleri üzerinden 4 milyon 924 bin 927 talepte bulunulduğunu ve bu taleplerden 4 milyon 541 bin 829'u yerine getirildiğini belirten Çataklı, şu bilgileri verdi:



"Koronavirüs salgını ile beraber ortaya çıkan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından 80 ilde, 434 operasyon yapıldı ve 584 kişiye işlem uygulandı. 7 kişi de mahkemelerce tutuklandı. Koronavirüs özelinde çeşitli örgütler ve marjinal gruplar vasıtasıyla terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı. Özellikle FETÖ iltisaklı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak genel kullanıcıların ilgi ve hassasiyetlerinin istismar edildiği görülmüş, tespit edilen 1058 kullanıcıdan 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır."



Mevsimlik tarım işçilerine yönelik Kovid-19 tedbirleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan nisan ayı sonuna kadar olan süreçte Alo 170 hattına gelen çağrıların yüzde 160 artışla 4,8 milyona ulaştığını bildirdi.



Sağlık Bakanlığının internet sitesinde Kovid-19 enfeksiyon kontrolü kapsamında mevsimlik tarım işçilerine yönelik ek önlemler yayımlandı. Bakanlık tarafından hazırlanan, pandemi döneminde evcil hayvanların bakımına yönelik tedbirler güncellenerek Bakanlığın internet sitesinde yer verildi.



AK Parti'den sınav tarihlerinin geri çekilmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferansla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Sınav tarihinin geri çekilmesi, normalleşme takviminin bir parçasıdır. Sınav süresinin yarım saat uzatılması, taban puanın aşağıya çekilmesi, müfredatın belli alanlarından muafiyet öğrencilerin önüne avantaj olarak gelecektir." diye konuştu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele süresince evde vakit geçiren vatandaşların bitki, çiçek ve peyzaj çalışmalarına ağırlık vermelerini sağlamak, şehrin yeşil dokusunu ön plana çıkarmak amacıyla "En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarım Yarışması" düzenledi.



Kovid-19 hastalarına umut olacak ilaç "TR-C 19" ruhsat aşamasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ iş birliği ile geliştirilen "TR-C 19" isimli ilaç, aktif Kovid-19 hastaları için umut oldu. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale gelen ilacın, kısa süre içinde ruhsatlandırmasının planlandığını bildirdi.



Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, yaptığı açıklamada, cerrahi ve bez maskelerin sağlık otoritesince belirlenecek tavan fiyatla satılmasının uzun süredir talepleri olduğunu belirterek, "Yeni fırsatçılara, koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi şarttır." değerlendirmesinde bulundu.





