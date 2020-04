Test sayısı giderek artıyor

İyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 222 bin 868 test sonucunda 34 bin 109 kişiye Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.Bu süreçte, 725 kişi hayatını kaybederken 1582 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 7 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti.Vaka sayısının 311 olduğu 20 Mart'ta 5 ölüm kayıtlara geçerken ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,6 oldu.Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının gerçekleştiği mart ayının son gününde ise ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı.En çok vaka sayısının belirlendiği dün, bu oran yüzde 1,95 olarak kayıtlara düştü.Türkiye'de test sayıları her geçen gün artarak devam ediyor. Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan bu rakam, 10 gün sonra 7 bin 641, mart sonunda ise 15 bin 422'yi buldu.Tarihler 6 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı 21 bin 400 olarak açıklandı. Bu rakam, bir günde yapılan en fazla test sayısı olarak kayıtlarda yer aldı.Bu şekilde nisanın ilk haftasında hızla artan test sayıları dün itibarıyla 222 bin 868'e çıktı.Pozitif vakalarının tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için her geçen gün test sayısı artırılıyor.Önceleri yurtdışı bağlantısı olan kişiler test edilirken ilerleyen süreçte Bilim Kurulunun kararıyla bir semptom gösterenler de bu işleme tabi tutuldu.Test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi yapıldı.Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerinin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda test işlemleri ücretsiz olarak yapılıyor.Son bir haftada test sayıları artmasına rağmen vaka sayıları günlük bazda 3 bin dolaylarında seyrediyor. Bu sonuç, virüsün kontrolden çıkmadığı ve vatandaşların alınan önlemlere uyduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.Bugüne kadar yapılan test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulan kişilerin yüzde 15,3'ünde Kovid-19 tespit edildi.Dün yapılan 20 bin 23 testte, pozitif çıkanların oranı yüzde 19,4 iken, test sayısının 21 bin 400 ile en yüksek olduğu 6 Nisan'da ise pozitif vaka oranı yüzde 14,7 oldu.Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1474'ü yoğun bakımda, 987'si de solunum cihazına bağlı tedavi görüyor.Bununla birlikte toplam vaka sayı içinde taburcu edilenlerin oranı yüzde 4,6 olurken, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 2,9'da kaldı.Yoğun bakımdaki vaka oranı yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçerken hastaların yüzde 92,8'inin ise serviste veya evinde tedavisine devam ediliyor.