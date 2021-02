Türkiye'nin ilk olimpik veledromu 6 ay içinde tamamlanacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Konya'da hayata geçirilecek Türkiye'nin ilk olimpik veledrom projesinde hafriyat çalışmalarının tamamlandığını, veledromun 6 ay içinde kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi.



Konya'nın merkez Meram ilçesinde inşa edilecek, uluslararası yarışların yapılabileceği Türkiye'nin ilk olimpik veledromu için hafriyat çalışmaları bitti.



Bisiklet sporunda üst düzey bir antrenman ve eğitim alanı konumuna gelmesi planlanan veledrom, 250 metre piste sahip olacak.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine, Türkiye'nin olimpik seviyede ilk kapalı veledromuna yıl içinde kavuşacağını söyledi.



Daha önce 1952 yılında biri Konya, diğeri Balıkesir'de olmak üzere 2 veledrom yapıldığını ancak teknik imkansızlıklar ve uluslararası standartların değişmesi nedeniyle bu veledromların 70'li yıllarda güncelliğini yitirdiğini anlatan Küçükbakırcı, "Bu veledromların biri 517 metre, diğeri 500 metre yapılmıştı. Bu yarışta 1 santimetre bile çok önemlidir. Artık o rakamlar geçerli değil. Güncelliğini çoktan kaybetti. Veledromlarda standart ilk olarak 500 metreden sonra 70'li yılarda 333 metreye düştü, sonra 200 metreye indi, ardından 250 metrede karar kılındı. Şu anda dünyada yapılan tüm veledromlar 250 metre." diye konuştu.



Küçükbakırcı, merkez Meram ilçesinde yapılacak veledrom için heyecanlı olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Veledromun ilk olma özelliği ve güzelliği, dünyada olimpiyat oyunlarının yapılabileceği veledromlardan olması. Bunların sayısı dünyada çok yok. 250 metre, 45,5 derece meyilli ve 8,5 metre genişliğinde olan veledrom, inşallah bu sene İslami Dayanışma Oyunları'na yetişecek. Ağustos ayı içerisinde inşallah tamamen hazır hale gelecek."



- "Bisiklet ligi kuracağız"



Bisiklet sporuna katkıları ve verdikleri önem dolayısıyla yetkililere teşekkür eden Küçükbakırcı, şunları kaydetti:



"2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Konya'ya veledrom yapıyoruz' dedi. Sayın Bakanımızın özel ilgisiyle şu an temel atma aşamasındayız. 6 ay içinde de inşallah veledrom tamamlanacak. Bu veledromun 30-40 yıl önce yapılması lazımdı. Çünkü veledromlarla çok daha başarılı olabileceğimize inanıyorum. Olimpiyatlarda 35 madalya veledromdan geliyor. Biz, ülke olarak bu 34 madalyanın 4-5 tanesini çok rahat alırız. Çünkü şu anda kısa vadelilerde, kısa metrajlarda varız ama uzun metrajlarda kayboluyoruz."



Küçükbakırcı, federasyon başkanlığı görevini alırken, "Veledromlar yaparak yürüyeceğiz" dediğini belirterek, "Bisikleti böylelikle geliştireceğiz. Ülkemize 8-10 veledrom yapıldığında, deplasmanlı bisiklet ligi kuracağız. Lig kurulunca, tribünleri hangi spor dolduruyor göreceğiz. Almanya'da bizim zamanımızdan bu yana 14 gün 14 gece yarışları vardır, 14 gün boyunca devam eder. Burada tribünlerde 1 kişilik yer bulamazsınız. Biz bunun bir örneğini ülkemizde yapacağız, bu yarışları ülkemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.



- "Veledromda yarışın her anını izlemek mümkün"



İnsanların bisiklet yarışlarına ilgisinin artması için yarışı anbean takip olanağının sağlanması gerektiğinin altını çizen Küçükbakırcı, şunları söyledi:



"Yarışçılar yolda gözünüzün önünden 10 saniyede geçip gidiyor. Arkadan sporcunun nereye gittiğini, ne yaptığını takip edemiyorsunuz ama veledromda yarışın her anını izlemek mümkün. Dolayısıyla veledrom tamamlandığında tribünleri göreceğiz, futbol mu seyrediliyormuş, bisiklet mi seyrediliyormuş göreceğiz. İddia ediyorum ki o tribünler sonuna kadar dolacak. Halkımız futbol maçına gider gibi oluk oluk bisiklet yarışları izlemeye gelecek. 'Niye bu yarışlar bu kadar geç kalmış, bu tribünler neden bu zamana kadar yapılmamış' diyecekler."