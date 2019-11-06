Türkiye'nin ilk kadın Valorant kadrosu kuruldu!

Irmak "MutsuzTilki" Namlı

Derya "TsunamiSaldırısı" Öztürk

Merve "Pandicorn" Dikmen

Damla "WhatSauce" Aydın

Dilara "S1ZEPH" Karagöz

Valorant oyunu kapalı betası duyrulduğundan bu yana oyuncuların yoğun ilgisi altında. Doğru adımlar ile ilerleyen Valorant yönetimi hem oyuncu sayısını hem de yayınlarının takipçilerini yüksek tutmayı başardı. Ayrıca bir çok fps oyuncusu da tercihini Valorant oyunundan yana kullandı. Oyuncuların gündemine bomba gibi oturan bu oyuna organizasyonların da ilgisi yüksek.Dünya çapında birçok takımın şimdiden mücadele etmeye başladığı Valorant sektöründe, Türkiye'de de yüksek bir aktiflik mevcut. İlk adımı Thatoc Esports'un attığı Valorant Türkiye sektöründe Istanbul WildCats, Youth Crew gibi dev takımlar da mücadele ediyor. Ayrıca yakın zamanda Valorant Türkiye bir ilk ile daha karşı karşıya geldi. Sadece kadınlardan oluşan Valorant takımı!"Türkiye'nin ilk kadın Valorant takımı olmak bizler için çok gurur verici bir durum. Bize bu şansı sundukları için SteelTactics'e çok teşekkür ederiz. Kafamızda çok güzel projeler var, takımca iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz."Kaynak: thatsgamebro