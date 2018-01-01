Türkiye'nin ilk espor spikerlik kursuna hazır olun!

Espor'da atmosferi hissettiren en önemli etkenlerden bir tanesi yeg,ne spikerlerdir. Buna rağmen kısa sürede büyüyen espor sektöründe spikerlik ne yazık ki hızına tam anlamıyla yetişememiş ve firmalar tarafından geri plana atılmış gözüküyor.Hal böyle olunca da binbir uğraşla hazırlanmış etkinlikler ve turnuvalar heba oluyor.







Shoutcaster Academy, Nişantaşı Üniversitesi ve League Factory iş birliği ile hem spiker yetiştiriyor hemde onlara iş imkanı sunuyor.







Bu nokta da bir ilke imza atan Shoutcaster Academy, bu eğitimlerin yanı sıra Influencer, Prodüksiyon eğitimlerinin de yakında başlayacağının haberlerini veriyor.







Ayda 4 ders alarak tamamlanan bu eğitim programında, öğrenciler son derslerinde canlı maç anlatımı yaparak sertifikalarını alıyor. League Factory'nin haftalık düzenlediği turnuvaları eğitimli spikerler sunarken,gözde öğrenciler ise Shoutcaster Academy ekibine doğrudan katılıyor.



