Süper Lig ekiplerinden'nde (Gaziantep FK) forma giyen, futbol oynamayı çok özlediğini belirterek, "Yeşil sahaları hayal edip duruyorum. Özellikle de gol sevinçlerimiz şu an rüyalarımı süslüyor." dedi.Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle "evde kal" çağrılarına uyarak ailesiyle Çanakkale'deki evlerinde zaman geçirdiklerini dile getirdi.Bu süreçte ailesiyle daha fazla zaman geçirme imkanı bulduğunu dile getiren Ceylan, "" yorumunu yaptı.29 yaşındaki sağ bek, "" ifadelerini kullandı.Oğuz Ceylan, koronavirüs nedeniyle kulüplerin zararlarının olduğunun hatırlatılması üzerine, "Evet tüm ekonomiler gibi futbol ekonomisi de zarar gördü. Bunu kimse inkar edemez. Tabii ki bu süreçlerin olmasını, yaşanmasını da kimse istemezdi. O yüzden bizler de üzerimize düşeni yapmak zorundayız çünkü zorlu süreçler hep birlikte, dayanışmayla aşılır." diye konuştu.Bu sezon oynadığı futbolla takdir topladığına işaret eden Oğuz Ceylan, şöyle devam etti:Profesyonel olarak futbolla ilgilenmeye başladığı günden itibaren Gökhan Gönül hayranlığı olduğunu aktaran Ceylan, şunları söyledi:"Aslında benim oynadığım sağ bek mevkisinde çok fazla isim yok aslında ama ben her zaman Gökhan Gönül'ü takdir eden bir oyuncuyum. Sağ bek olarak bence Türkiye'nin en iyi sağ beki. Bence Türkiye'de Gökhan ve benim dışımda şu an öne çıkmış bir sağ bek yok. Ben daha iyisi olmayı isterim. Bunun için çalışıyorum, emek veriyorum. Eksiklerim halen çok. Bunları kapattığımda ben de çok iyi ve şimdiki halimden çok daha üst düzey bir sağ bek olurum."Şu ana kadar Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında çok başarılı işler ortaya koyduğunu anlatan Ceylan, şunları kaydetti:"Yurt dışında da çok sayıda futbolcu arkadaşım var. Bazen onlarla da bunları konuşuyor. Herkes takdir ediyor. Zaten bizler de bunun bilincindeyiz. Alınan tedbirler olmasaydı şu an çok daha ağır bir fatura ödüyor olabilirdik. Şimdi salgın hasarları azalmaya başladı ama henüz bitmedi. O yüzden bizlerin şu an yapabileceği en iyi şey evde kalmaya devam etmek. Yetkililer, normal hayatınıza dönebilirsiniz diyene kadar tedbirlerimizi sürdürmeye devam edelim."