Türkiye'nin E-EURO 2020'deki rakipleri belli oldu

UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası E-EURO 2020'de gruplar belli oldu.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, kura çekimi sonucu B Grubu'nda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti.



Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği milli takım, play-off grubunu üçüncü sırada tamamlayarak E-EURO 2020 biletini almıştı.



16 takımın 4 grupta mücadele edeceği şampiyonada müsabakalar 23-24 Mayıs'ta oynanacak ve gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.



Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şöyle:



A Grubu: İspanya, Bosna Hersek, Almanya, Romanya



B Grubu: Danimarka, Türkiye, Sırbistan, İtalya



C Grubu: Karadağ, Hırvatistan, Hollanda, Lüksemburg



D Grubu: Avusturya, Yunanistan, Fransa, İsrail



Kaynak: AA



