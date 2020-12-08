Türkiye'nin Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçına sahasında çıkacak.



Millilerin maç programı şöyle:



24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda



27 Mart 2021: Norveç-Türkiye



30 Mart 2021: Türkiye-Letonya



1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ



4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye



7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye



8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç



11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye



13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık



16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye



