Türkiye'den UEFA ile Şampiyonlar Ligi finali için karlı anlaşma

Koronavirüs sürecinden dolayı UEFA ardı ardına kararlar almaya devam ediyor. Ülkelerdeki koronavirüs süreçleri ve ilgili federasyonlar ile yaptığı görüşmelerin ardından daha önce almış olduğu kararları revize eden UEFA, son kararını İstanbul'da Ağustos ayında yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili verdi.
Seyircisiz olarak oynanacak olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alan UEFA, finale talip olan Almanya, İspanya ve Portekiz arasındaki seçimini yaptı ve büyük finali Portekiz'de seyircisiz olarak oynatmaya karar verdi.
Lizbon'da oynanacak olan finalin 4'lü final olması beklenirken, UEFA konu hakkındaki kararını 17 Haziran'da duyuracak.
Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede "onay" aldıktan sonra harekete geçen UEFA, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Türkiye'ye verdi ve bu final maçı da seyircili olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
UEFA'nın bu yönde bir karar alması hem UEFA organizasyonunun daha sağlıklı ilerlemesi hem de Türkiye adına daha avantajlı bir durum oldu.
2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bazı maçları Rusya'da oynanacaktı ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi finalinin de aynı yıl içerisinde Rusya'da oynanacak olması teknik prosedürler açısından doğabilecek dezavantajları da ortadan kaldırdı.
Seyircisiz final mi, seyircili final mi? Türkiye açısından koronavirüs sürecinde oluşan olumsuz durum bir anlamda avantaja çevrilerek 2021 yılında seyircili Şampiyonlar Ligi finalinin ülkeye katacağı turizm ve reklam katkısı çok daha farklı bir boyutta olacak
Tüm organizasyonları birer yıl kaydıracak olan UEFA daha önce yaptığı planlamada Şampiyonlar Ligi finali için şöyle bir yol haritası belirlemişti;
2020 Türkiye
2021 Rusya
2022 Almanya
2023 İngiltere
TFF Başkanı Nihat Özdemir de konu hakkında yaptığı açıklamada, "UEFA ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor ve hiç kimse merak etmesin, bizim açımızdan en karlı anlaşmayı yapacağız, her şey daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.
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Seyircisiz olarak oynanacak olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alan UEFA, finale talip olan Almanya, İspanya ve Portekiz arasındaki seçimini yaptı ve büyük finali Portekiz'de seyircisiz olarak oynatmaya karar verdi.
Lizbon'da oynanacak olan finalin 4'lü final olması beklenirken, UEFA konu hakkındaki kararını 17 Haziran'da duyuracak.
Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede "onay" aldıktan sonra harekete geçen UEFA, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Türkiye'ye verdi ve bu final maçı da seyircili olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
UEFA'nın bu yönde bir karar alması hem UEFA organizasyonunun daha sağlıklı ilerlemesi hem de Türkiye adına daha avantajlı bir durum oldu.
2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bazı maçları Rusya'da oynanacaktı ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi finalinin de aynı yıl içerisinde Rusya'da oynanacak olması teknik prosedürler açısından doğabilecek dezavantajları da ortadan kaldırdı.
Seyircisiz final mi, seyircili final mi? Türkiye açısından koronavirüs sürecinde oluşan olumsuz durum bir anlamda avantaja çevrilerek 2021 yılında seyircili Şampiyonlar Ligi finalinin ülkeye katacağı turizm ve reklam katkısı çok daha farklı bir boyutta olacak
Tüm organizasyonları birer yıl kaydıracak olan UEFA daha önce yaptığı planlamada Şampiyonlar Ligi finali için şöyle bir yol haritası belirlemişti;
2020 Türkiye
2021 Rusya
2022 Almanya
2023 İngiltere
TFF Başkanı Nihat Özdemir de konu hakkında yaptığı açıklamada, "UEFA ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor ve hiç kimse merak etmesin, bizim açımızdan en karlı anlaşmayı yapacağız, her şey daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.
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