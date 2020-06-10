Türkiye'den UEFA ile Şampiyonlar Ligi finali için karlı anlaşma

Koronavirüs sürecinden dolayı UEFA ardı ardına kararlar almaya devam ediyor.daha önce almış olduğu kararları revize eden UEFA, son kararını İstanbul'da Ağustos ayında yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili verdi.Seyircisiz olarak oynanacak olanve büyük finali Portekiz'de seyircisiz olarak oynatmaya karar verdi.UEFA konu hakkındaki kararını 17 Haziran'da duyuracak.Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede "onay" aldıktan sonra harekete geçen UEFA, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olanUEFA'nın bu yönde bir karar alması hemir durum oldu.ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi finalinin de aynı yıl içerisinde Rusya'da oynanacak olması teknik prosedürler açısından doğabilecek dezavantajları da ortadan kaldırdı.oluşan olumsuz durum bir anlamda avantaja çevrilerek 2021 yılında seyircili Şampiyonlar Ligi finalinin ülkeye katacağı turizm ve reklam katkısı çok daha farklı bir boyutta olacakUEFA daha önce yaptığı planlamada Şampiyonlar Ligi finali için şöyle bir yol haritası belirlemişti;2020 Türkiye2021 Rusya2022 Almanya2023 İngiltere"UEFA ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor ve hiç kimse merak etmesin, bizim açımızdan en karlı anlaşmayı yapacağız, her şey daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.