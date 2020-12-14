Türkiye'den ırkçılığa karşı büyük tepki!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yaptığı maçta dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemi sosyal medya kullanıcılarını birleştirdi.



Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi ile hazırladığı rapora göre sosyal medya kullanıcıları, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Webo'ya yönelik ırkçı söyleme karşı ortak tepki verdi.



Webo'ya yapılan ırkçı söylem hem Türkiye'de hem global çapta sosyal medyanın gündemine oturdu. Maçın oynandığı 8 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar 1 milyon 185 bin kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar 2 milyonun üzerinde hacme ulaştı.



Paylaşımlara göre öne çıkan konu başlıkları şöyle:



- Pierre Webo'ya ve İstanbul Başakşehir FK'ya destek mesajları, ırkçılığın son bulması istemi,



- İstanbul Başakşehir FK'nın ırkçı tutuma karşı sahadan çekilmesine yönelik destek mesajları, kulübün yıldız futbolcularından Demba Ba'nın hakemle olan konuşmasına tebrik mesajları,



- PSG camiasının da olaya karşı tepki göstererek sahadan çekilmesiyle ilgili takdir mesajları.



Paylaşımların sosyal medyadaki dağılımı ise şöyle:



Twitter: 1.980.681.782



Haberler: 57.051.542



Facebook: 2.604.115



Instagram: 56.120.438



Bloglar: 2.674.291



Forum siteleri: 14.339.326



Yorumlar: 75.285



En çok paylaşım Türkiye'den



Webo'ya yönelik ırkçı söylemle ilgili en çok paylaşım Türkiye'den yapıldı.



En çok paylaşım yapan ülkeler şunlar:



Türkiye: 285.237



Fransa: 99.998



Brezilya: 65.670



Amerika: 43.560



İngiltere: 29.390



Nijerya: 17.867



Almanya: 14.823



İspanya: 12.895



Endonezya: 12.278



Portekiz: 9.205



Güney Afrika: 6.779



Türkçe 523 bin paylaşım



Mecrada ne çok Türkçe paylaşım yapıldı. 523 bin 387 Türkçe paylaşım yapılırken, 278 bin 133 ile İngilizce ikinci sırada yer aldı.



Dillere göre paylaşımın dağılımı şöyle:



Türkçe: 523.387



İngilizce: 278.133



Fransızca: 185.722



İspanyolca: 166.544



Portekizce: 105.885



Katalanca: 65.332



Endonezce: 36.814



Almanca: 20.640



Romence: 9.138



Tagalogca: 8.902



İtalyanca: 7.967



Flemenkçe: 6.536



Destek emojileri ön planda



Paylaşımlarda en sık kullanılan emojiler incelendiğinde ise ırkçılığa karşı destek niteliğinde olan farklı renklerdeki tek yumruk emojilerinin ilk sırada yer aldığı görüldü.



Yumruk emojilerini her iki kulübün maça devam etmeme kararına yönelik alkış emojileri takip ederken farklı ülkelere ait bayraklar da öne çıktı.



Tüm paylaşımlarda #notoracism, PSG, #respect, ırkçılık, #başakşehir gibi kelimeler ve kelime grupları ön plana çıktı.



Sosyal medya kullanıcılarının hem kişisel tepkilerini dile getirmek hem de destek mesajları vermek için en çok İstanbul Başakşehir, Fenerbahçe, Kylian Mbappe ve PSG hesaplarıyla etkileşime geçtiği görüldü.



