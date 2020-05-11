Türkiye'de voleybol ligleri iptal edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tüm liglerin iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye'de voleybol ligleri iptal edildi
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11 Mayıs 2020 14:40
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik." açıklamasını yaptı.

Mehmet Akif Üstündağ, "Küme düşme kaldırıldı, gelecek sezon erkek ve kadın ligleri 16 takımla oynanacak. Yeni sezonu Eylül ayında oynatmayı planlıyoruz. Bu süreçten çok daha güçlü çıkabilmek için ligi tescil ediyoruz. Ligin statüsü, detayları ve şeklini çalışmalar sonrası paylaşacağız. Eylül gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Karara göre liglerden şampiyon çıkmayacak, küme düşme olmayacak, alt ligden gelen 4 takım da kadın ve erkek liglerine dahil edilecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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