Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi Sporx farkıyla burada...

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Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi
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10 Nisan 2021 10:05
Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.

Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.

GÜNÜN SPOR GÜNDEMİ


* Süper Lig'de 34. hafta mücadelesi Atakaş Hatayspor-Göztepe, Çaykur Rizespor- Trabzonspor, Galatasaray- Fatih Karagümrük maçlarıyla başlayacak.

* TFF 1. Lig'in 29. haftasında Altay - Beypiliç Boluspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor- Adana Demirspor karşılaşmaları oynanacak.

* İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında El Clasico oynanacak.

* ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası Bahçeşehir Koleji- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

* Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

* Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.

* Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Forumu'na katılacak.

* Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'da sürecek. Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 62 ve 67, erkeklerde ise 74 ve 80 kilolarda mücadeleler yapılacak.

* Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlediği Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası büyükler kategorisindeki yarışmalarla sona erecek.

FUTBOL

SÜPER LİG

13.30 Hatayspor - Göztepe
16.00 Rizespor - Trabzonspor
19.00 Galatasaray - Karagümrük

1. LİG

13.30 Altay - Boluspor
13.30 Bandırmaspor - Menemenspor
16.00 Samsunspor - Balıkesirspor
19.00 Akhisarspor - Adana Demirspor

İSPANYA LA LİGA

15.00 Getafe - Cadiz
17.15 Athletic Bilbao - Alaves
19.30 Eibar - Levante
22.00 Real Madrid - Barcelona

AZERBAYCAN PREMIER LİG

15.00 Gabala - Neftçi Bakü
17.00 Sabah Bakü - Sabali

İNGİLTERE PREMIER LİG

14.30 Manchester City - Leeds
17.00 Liverpool - Aston Villa
19.30 Crystal Palace - Chelsea

FRANSA LİGUE 1

18.00 Strasbourg - Paris Saint-Germain
22.00 Montpellier - Olimpik Marsilya

ALMANYA BUNDESLIGA

16.30 Bayern Münih - Union Berlin
16.30 Eintracht Frankfurt - Wolfsburg
16.30 Hertha Berlin - Gladbach
16.30 Werder Bremen - RB Leipzig
19.30 Stuttgart - Dortmund

İTALYA SERİE A

16.00 Spezia - Crotone
19.00 Parma - AC Milan
21.45 Udinese - Torino

BASKETBOL

BASKETBOL SÜPER LİG

13.00 Bahçeşehir Koleji - Fethiye Belediyespor
15.15 Pınar Karşıyaka - Galatasaray

NBA

02.30 Cavaliers - Raptors
03.30 Nets - Lakers
04.00 Thunder - 76ers
04.00 Jazz - Kings
05.00 Warriors - Rockets
05.00 Suns - Wizards
05.00 Blazers - Pistons

VOLEYBOL

SULTANLAR LİGİ FİNAL SERİSİ 1. MAÇ

20.00 Fenerbahçe Opet - Vakıfbank

HENTBOL

ERKEKLER SÜPER LİG

17.00 Köyceğiz Belediyespor - Nilüfer Belediyespor



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