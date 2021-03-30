Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
İşte Günün Programı
21.45 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne A, E, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek; A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki 3. maçında Letonya'yı konuk edecek. Detaylar için tıklayın...
19.00 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda haziran ayında oynayacağı maça hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan Ümit Milli Futbol Takımı'yla hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
18.30 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Spor Toto ile Halkbank karşılaşacak.
20.00 Basketbol THY EuroLeague'in 32. haftasındaki deplasman mücadelesinde Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Detaylar için tıklayın...
22.00 Basketbol THY EuroLeague'in 32. haftasındaki deplasman mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek. Detaylar için tıklayın...
19.00 Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda iki Türk ekibi TOFAŞ ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Detaylar için tıklayın...
13.30 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisine Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo ikinci maçlarıyla devam edilecek.
16.00 Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor arasındaki ilk maçla başlayacak.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe günü lig hazırlıklarıyla sürdürecek.
FUTBOL
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
19.00 Azerbaycan - Sırbistan
19.00 Güney Kıbrıs - Slovenya
21.45 Türkiye - Letonya
21.45 Karadağ - Norveç
21.45 Cebelitarık - Hollanda
21.45 Belçika - Belarus
21.45 Hırvatistan - Malta
21.45 Lüksemburg- Portekiz
21.45 Slovakya - Rusya
21.45 Galler - Çekya
AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI
19.00 Almanya - Romanya
19.00 Hollanda - Macaristan
22.00 İtalya - Slovenya
22.00 İspanya - Çekya
AFRİKA ULUSLAR KUPASI ELEMELERİ
16.00 Fildişi Sahilleri - Etiyopya
19.00 Nijerya - Lesotho
19.00 Senegal - Eswatini
22.00 Kamerun - Ruanda
22.00 Fas - Burundi
BASKETBOL
THY EUROLEAGUE
20.00 Real Madrid - Anadolu Efes
20.00 Kızıl Yıldız - Olimpia Milano
20.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin
20.00 Zenit - CSKA Moskova
21.00 Panathinaikos - Baskonia
21.05 Maccabi Tel Aviv - Barcelona
22.00 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.00 TOFAŞ - Pınar Karşıyaka
19.30 Igokea - San Pablo Burgos
21.00 Zaragoza - Sassari
21.30 Brose Bamberg - Nymburk
KADINLAR BSL ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR
13.00 Çankaya - Ormanspor
16.00 Hatay - Fenerbahçe
NBA
02.00 Wizards - Hornets
04.00 Nuggets - 76ers
05.00 Clippers - Magic
05.00 Suns - Hawks
VOLEYBOL
AXA SİGORTA KUPA VOLEY FİNALİ
18.30 Spor Toto - Halkbank
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
İşte Günün Programı
21.45 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne A, E, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek; A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki 3. maçında Letonya'yı konuk edecek. Detaylar için tıklayın...
19.00 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda haziran ayında oynayacağı maça hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan Ümit Milli Futbol Takımı'yla hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
18.30 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Spor Toto ile Halkbank karşılaşacak.
20.00 Basketbol THY EuroLeague'in 32. haftasındaki deplasman mücadelesinde Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Detaylar için tıklayın...
22.00 Basketbol THY EuroLeague'in 32. haftasındaki deplasman mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek. Detaylar için tıklayın...
19.00 Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda iki Türk ekibi TOFAŞ ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Detaylar için tıklayın...
13.30 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisine Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo ikinci maçlarıyla devam edilecek.
16.00 Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor arasındaki ilk maçla başlayacak.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe günü lig hazırlıklarıyla sürdürecek.
FUTBOL
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
19.00 Azerbaycan - Sırbistan
19.00 Güney Kıbrıs - Slovenya
21.45 Türkiye - Letonya
21.45 Karadağ - Norveç
21.45 Cebelitarık - Hollanda
21.45 Belçika - Belarus
21.45 Hırvatistan - Malta
21.45 Lüksemburg- Portekiz
21.45 Slovakya - Rusya
21.45 Galler - Çekya
AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI
19.00 Almanya - Romanya
19.00 Hollanda - Macaristan
22.00 İtalya - Slovenya
22.00 İspanya - Çekya
AFRİKA ULUSLAR KUPASI ELEMELERİ
16.00 Fildişi Sahilleri - Etiyopya
19.00 Nijerya - Lesotho
19.00 Senegal - Eswatini
22.00 Kamerun - Ruanda
22.00 Fas - Burundi
BASKETBOL
THY EUROLEAGUE
20.00 Real Madrid - Anadolu Efes
20.00 Kızıl Yıldız - Olimpia Milano
20.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin
20.00 Zenit - CSKA Moskova
21.00 Panathinaikos - Baskonia
21.05 Maccabi Tel Aviv - Barcelona
22.00 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.00 TOFAŞ - Pınar Karşıyaka
19.30 Igokea - San Pablo Burgos
21.00 Zaragoza - Sassari
21.30 Brose Bamberg - Nymburk
KADINLAR BSL ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR
13.00 Çankaya - Ormanspor
16.00 Hatay - Fenerbahçe
NBA
02.00 Wizards - Hornets
04.00 Nuggets - 76ers
05.00 Clippers - Magic
05.00 Suns - Hawks
VOLEYBOL
AXA SİGORTA KUPA VOLEY FİNALİ
18.30 Spor Toto - Halkbank