Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi Sporx farkıyla burada...

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Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi
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18 Mart 2021 10:46
Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.

Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.

12.00 Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başlayacak. Atiba, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

15.30 Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek. Dimitrios Pelkas, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

18.00 Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi

20.55 Molde - Granada
20.55 Arsenal - Olympiakos
20.55 Shakhtar - Roma
20.55 Dinamo Zagreb - Tottenham
23.00 Milan - Manchester United
23.00 Villarreal - Dinamo Kiev
23.00 Rangers - Slavia Prag
23.00 Young Boys - Ajax

BASKETBOL

THY EuroLeague

20.00 Zenit - Baskonia
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris
22.30 ALBA Berlin - Olympiakos
23.00 Real Madrid - CSKA Moskova

NBA

02.00 Wizards - Jazz
02.30 Hawks - Thunder
02.30 Knicks - Magic
05.00 Blazers - Pelicans
05.00 Suns - Timberwolves
05.30 Lakers - Hornets

EUROCUP - KADINLAR

18.00 Szekszard - Elazığ İl Özel İdare
20.00 Venezia - Sepsi
21.00 Valencia - ESBVA



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