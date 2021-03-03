Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
İşte Günün Programı
FUTBOL
Süper Lig
13.00 Erzurumspor - Karagümrük
16.00 Sivasspor - Hatayspor
16.00 Başakşehir - Konyaspor
19.00 Ankaragücü - Galatasaray
19.00 Kayserispor - Rizespor
İngiltere Premier Lig
21.00 Burnley - Leicester City
21.00 Sheffield United - Aston Villa
23.15 Crystal Palace - Manchester United
İspanya Kral Kupası
23.00 Barcelona - Sevilla
İtalya Serie A
20.30 Sassuolo - Napoli
22.45 Atalanta - Crotone
22.45 Fiorentina - Roma
22.45 Milan - Udinese
Fransa Ligue 1
21.00 Lyon - Rennes
23.00 Bordeaux - PSG
23.00 Lille - Marsilya
BASKETBOL
THY EuroLeague
21.00 Baskonia - Olympiakos
22.45 Milano - Fenerbahçe Beko
EuroCup
19.00 Unics Kazan - MoraBanc Andorra
20.45 Levallois - Lokomotiv Kuban
22.00 Basket Trento - KK Partizan
22.45 JL Bourg - Buducnost Voli
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Pınar Karşıyaka - TOFAŞ
20.30 Aleksandrovac - Gran Canaria
22.30 Enel Brindisi - Hapoel Holon
Kadınlar Basketbol Ligi
15.00 Hatay BŞB - Galatasaray
17.30 Beşiktaş - Fenerbahçe
VOLEYBOL
CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
21.00 Novara - Fenerbahçe
22.30 Conegliano - Scandicci
CEV Kupası Yarı Final
20.00 Galatasaray - Beziers
Challenge Cup - Erkekler
18.00 Ziraat Bankası - Lvi Prag
21.00 Milano - Halkbank
Challenge Cup - Kadınlar
17.00 Yeşilyurt - THY
18.30 Kaposvari - Alba Blaj
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
İşte Günün Programı
FUTBOL
Süper Lig
13.00 Erzurumspor - Karagümrük
16.00 Sivasspor - Hatayspor
16.00 Başakşehir - Konyaspor
19.00 Ankaragücü - Galatasaray
19.00 Kayserispor - Rizespor
İngiltere Premier Lig
21.00 Burnley - Leicester City
21.00 Sheffield United - Aston Villa
23.15 Crystal Palace - Manchester United
İspanya Kral Kupası
23.00 Barcelona - Sevilla
İtalya Serie A
20.30 Sassuolo - Napoli
22.45 Atalanta - Crotone
22.45 Fiorentina - Roma
22.45 Milan - Udinese
Fransa Ligue 1
21.00 Lyon - Rennes
23.00 Bordeaux - PSG
23.00 Lille - Marsilya
BASKETBOL
THY EuroLeague
21.00 Baskonia - Olympiakos
22.45 Milano - Fenerbahçe Beko
EuroCup
19.00 Unics Kazan - MoraBanc Andorra
20.45 Levallois - Lokomotiv Kuban
22.00 Basket Trento - KK Partizan
22.45 JL Bourg - Buducnost Voli
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Pınar Karşıyaka - TOFAŞ
20.30 Aleksandrovac - Gran Canaria
22.30 Enel Brindisi - Hapoel Holon
Kadınlar Basketbol Ligi
15.00 Hatay BŞB - Galatasaray
17.30 Beşiktaş - Fenerbahçe
VOLEYBOL
CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
21.00 Novara - Fenerbahçe
22.30 Conegliano - Scandicci
CEV Kupası Yarı Final
20.00 Galatasaray - Beziers
Challenge Cup - Erkekler
18.00 Ziraat Bankası - Lvi Prag
21.00 Milano - Halkbank
Challenge Cup - Kadınlar
17.00 Yeşilyurt - THY
18.30 Kaposvari - Alba Blaj