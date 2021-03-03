Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi Sporx farkıyla burada...

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Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi
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03 Mart 2021 10:46
Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.

Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.

İşte Günün Programı

FUTBOL

Süper Lig

13.00 Erzurumspor - Karagümrük
16.00 Sivasspor - Hatayspor
16.00 Başakşehir - Konyaspor
19.00 Ankaragücü - Galatasaray
19.00 Kayserispor - Rizespor

İngiltere Premier Lig

21.00 Burnley - Leicester City
21.00 Sheffield United - Aston Villa
23.15 Crystal Palace - Manchester United

İspanya Kral Kupası

23.00 Barcelona - Sevilla

İtalya Serie A

20.30 Sassuolo - Napoli
22.45 Atalanta - Crotone
22.45 Fiorentina - Roma
22.45 Milan - Udinese

Fransa Ligue 1

21.00 Lyon - Rennes
23.00 Bordeaux - PSG
23.00 Lille - Marsilya

BASKETBOL

THY EuroLeague

21.00 Baskonia - Olympiakos
22.45 Milano - Fenerbahçe Beko

EuroCup

19.00 Unics Kazan - MoraBanc Andorra
20.45 Levallois - Lokomotiv Kuban
22.00 Basket Trento - KK Partizan
22.45 JL Bourg - Buducnost Voli

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Pınar Karşıyaka - TOFAŞ
20.30 Aleksandrovac - Gran Canaria
22.30 Enel Brindisi - Hapoel Holon

Kadınlar Basketbol Ligi

15.00 Hatay BŞB - Galatasaray
17.30 Beşiktaş - Fenerbahçe

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

21.00 Novara - Fenerbahçe
22.30 Conegliano - Scandicci

CEV Kupası Yarı Final

20.00 Galatasaray - Beziers

Challenge Cup - Erkekler

18.00 Ziraat Bankası - Lvi Prag
21.00 Milano - Halkbank

Challenge Cup - Kadınlar

17.00 Yeşilyurt - THY
18.30 Kaposvari - Alba Blaj



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