Türkiye'de tarihi olay: VAR'a ilk kez başvuruldu

TELEVİZYON BAŞINA GEÇTİ, DEĞİŞTİRMEDİ

FATİH TERİM DE TELEFONDAN İZLEDİ

MUSTAFA ÇULCU: "SIKINTILI BAŞLADI"

Video Hakem Uygulaması (VAR),ilearasındaki Süper Kupa mücadelesinde ilk kez uygulandı.Karşılaşmanın 44. dakikasında rakip defansın arkasına sarkan Garry Rodrigues yarı alanının ortasında topu aldı ve ceza alanına doğru hareketlendi. Dany'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Cüneyt Çakır sarı kart çıkardı, Galatasaraylı oyuncular itiraz etti. Çakır, kulağını işaret ederek VAR kontrolü yapıldığını belirtti.Riva'daki VAR odasından Çakır'a pozisyonu izlemesi talimatı verildi ve o da kartını değiştirip değiştirmemesi gerektiğine bakmak üzere televizyonun başına geçti. Yaptığı incelemenin ardından Dany'nin kartını değiştirmeye gerek duymadığını belirterek Galatasaray'ın serbest vuruşla oyuna başlamasını istedi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pozisyonu telefondan izledi ve kafasını memnun olmadığını ifade eder şekilde salladı.Eski hakemlerden, VAR sistemiyle ilgili "" yorumunu yaptı. A Spor yorumcularındanda, "" değerlendirmesini yaptı. A Spor yorumcusuise, "ı" dedi.