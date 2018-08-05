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Türkiye'de tarihi olay: VAR'a ilk kez başvuruldu

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki mücadelede Türkiye'de ilk kez VAR'a başvuruldu.

Kaynak: Sporx.com
Türkiye'de tarihi olay: VAR'a ilk kez başvuruldu
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05 Ağustos 2018 21:38
Video Hakem Uygulaması (VAR), Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa mücadelesinde ilk kez uygulandı.

Karşılaşmanın 44. dakikasında rakip defansın arkasına sarkan Garry Rodrigues yarı alanının ortasında topu aldı ve ceza alanına doğru hareketlendi. Dany'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Cüneyt Çakır sarı kart çıkardı, Galatasaraylı oyuncular itiraz etti. Çakır, kulağını işaret ederek VAR kontrolü yapıldığını belirtti.



TELEVİZYON BAŞINA GEÇTİ, DEĞİŞTİRMEDİ

Riva'daki VAR odasından Çakır'a pozisyonu izlemesi talimatı verildi ve o da kartını değiştirip değiştirmemesi gerektiğine bakmak üzere televizyonun başına geçti. Yaptığı incelemenin ardından Dany'nin kartını değiştirmeye gerek duymadığını belirterek Galatasaray'ın serbest vuruşla oyuna başlamasını istedi.

FATİH TERİM DE TELEFONDAN İZLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pozisyonu telefondan izledi ve kafasını memnun olmadığını ifade eder şekilde salladı.



MUSTAFA ÇULCU: "SIKINTILI BAŞLADI"

Eski hakemlerden Mustafa Çulcu, VAR sistemiyle ilgili "Sıkıntılı başladı..." yorumunu yaptı. A Spor yorumcularından Evren Turhan da, "Cüneyt Çakır %100 hata yaptı" değerlendirmesini yaptı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan ise, "VAR hakemleri görevini yaptı" dedi.



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