Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 131 bin 744'e, toplam can kaybının ise 3 bin 584'e ulaştığı açıklandı.Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 303 test yapıldı. Bu kapsamda, 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs, bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız." ifadelerini kullandı.Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19 ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.Koca, Türkiyenin koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamladığını belirterek, "Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır." dedi.Koca, AVM'lerin açılmasına ilişin olarak," ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sudan'da Kovid-19 tanısı konulan ve tedavi edilmeyerek evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın'ın Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.Maldivler'deki Türk vatandaşlarından 209'u, Kovid-19 önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğretim üyeleri ve öğrencileri, uzun süre kullanım sonucu sağlık çalışanlarında neden olduğu ağrılara son vermek için siperlik ve maske aparatlarında yeni tasarım geliştirdi.Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına ilişkin uygulamanın, 1 Haziran'a kadar devam edeceğini düşündüklerini belirterek, "1 Haziran'da belki uygulama değişebilir. Noterliklerin tümü normal düzende çalışmaya başlayabilirler. Tahminiz o yönde." dedi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs iletişim stratejisini, Türk Kızılay Dergisi 1868'e anlattı. Altun, "Yurt içi ve yurt dışında salgına karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olmamıza rağmen uluslararası medya ne yazık ki Türkiye'nin başarısını görmezden gelebiliyor." dedi.Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'daki merkezi sınavda öğrencilere her bir oturum için ayrı maske verileceğini bildirdi.TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, 2019 Hava Kirliliği Raporu'nu, sosyal medyadan canlı yayımlanan basın toplantısıyla açıkladı. Bozoğlu, Kovid-19 tedbirlerinin hava kirliliğini azalttığını ancak sorunun tümüyle ortadan kalkmadığını bildirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılayın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyası başlattı.Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Eş Başkanı Gunn Marit Helgesen, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesini, net bir yönetim ve liderlikle sürdürdüğünü belirtti.Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 tedavisi gören 3 personelin iyileştiğini bildirdi.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 11 Mayıs'ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi.Genelgeye göre berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatlerinde çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek. Çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Saç kesimi, yıkama ve boyamada kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzeme olacak.Berberlerde jilet, ustura ile sakal tıraşı hizmeti, geçici süreliğine verilmeyecek. Sakal tıraşı, makineyle kısaltılma şeklinde yapılabilecek. Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı.Buna göre, 65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç halinde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere, 11.00-15.00 saatlerinde, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek.14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaşındakiler ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek.Bakanlık ayrıca 8 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak da valiliklere genelge gönderdiBuna göre, 8 Mayıs'ta market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. Bu iş yerleri, 9 ve 10 Mayıs'ta kapalı olacak.Anneler Günü dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.Kuveyt'te bulunan 340 Türk vatandaşı, Kovid-19 önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.