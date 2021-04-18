Türkiye'de şampiyon: Jose Manuel Diaz Gallego

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazanarak kupanın ve altın madalyanın sahibi oldu.



56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son gün koşulan Salcano sponsorluğundaki 160.3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını Quick Step takımından Mark Cavendish 3 saat 24 dakika 38 saniye ile kazanırken Türkiye'deki 11'inci zaferini elde etti. Cavendish böylece ülkemizde birlikte yarıştığı ezeli rakibi Andre Greipel'i yakalamış oldu. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2021 şampiyonu ise Delko takımından Jose Manuel Diaz Gallego oldu.



Kemer - Elmalı (Göğübeli) tırmanış etabında Turkuaz Mayo'yu giyerek Genel Ferdi Klasman Birinciliğine ulaşan İspanyol bisikletçi bu avantajını son etaba kadar taşıdı ve mutlu sona ulaştı. Toplam uzunluğu 1344 kilometre olan 8 etaplık yarış sonunda Gallego 29 saat 19 dakika 40 saniye ile zafere ulaşmış oldu.